跟姓「郭」的朋友約起來！夏部火鍋「吃鍋享8折」

以紐約曼哈頓知名五星級酒店Baccarat Hotel為設計靈感，運用大量米色系的家具營造大氣氛圍，並利用紅色元素點亮柔和舒適的淺色調空間，搭佐絨布軟件及俐落金屬家具，奢華藏在細節裡，以雍容優雅之姿展現人文氣質的低調奢華。

2020-10-22 16:00