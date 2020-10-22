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跟姓「郭」的朋友約起來！夏部火鍋「吃鍋享8折」
夏部火鍋為歡慶桃園南平店連續四年榮獲金牌好店獎，只要是郭先生、郭小姐（姓郭），或名字中有南、平、金、火其中一個條件符合，即日起至10/30至桃園南平分店用餐，平日四人同行或假日六人同行，整桌享有8折優惠。
此外，全台門市即日起每周五晚上7:30舉辦暢飲比賽，當局比賽冠軍本人當下用餐免費（信義旗艦店、新北林口店、桃園南平店提供參賽者一杯生啤酒）；每筆消費滿1000元即送一張熟客券，累積張數可獲得隱藏版食材乙份，累積六張可獲得波士頓龍蝦乙隻；信義旗艦店成人來店用餐即可玩娃娃機乙次，內有各樣限定私房食材、生啤酒可供兌換。
夏部火鍋主打日式壽喜燒、川府麻辣鍋等各式風味湯底，還有澳洲巧克力和牛、花東契作農場直送新鮮野菜、百種食材、雪花冰等甜點通通任你吃到飽，即日起推出秋冬溫補聖品「胡椒雞湯火鍋」，湯底先以老薑、白胡椒等基底、主廚獨特製配料與雞腿煸炒出香氣，再與雞骨與多種蔬菜熬煮至馨香濃郁，湯頭帶著優雅醇厚的椒氣，十分特別。
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