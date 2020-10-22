游宇潼熱衷環保少開冷氣 與ØZI帥穿PRADA再生尼龍系列

時尚品牌PRADA在台北101旗艦店發表Re-Nylon再生尼龍系列商品，邀請兩位星二代ØZI與游宇潼示範穿搭。平常就身為環保小尖兵的游宇潼，一講起愛護地球眼睛都發亮，讓一旁的ØZI頻頻自嘆不如。

宇潼透露自己因為很喜歡大自然，所以關注環保，她認為平常最簡單能做的環保舉動就是盡量少開冷氣，「如果要開就調整在26度，跟百貨公司的標準一樣。」ØZI趕緊補充自己垃圾都會分類、多用環保筷等等。在購物上，宇潼也表示自己會精挑細選，「或是跟朋友共用，不會看到喜歡就一定要買。」ØZI則是會分享衣服給親戚朋友。兩人對Re-Nylon再生尼龍系列的柔滑觸感讚不絕口，覺得很舒服、又耐髒，各自偏好外套和尼龍包。

PRADA的尼龍系列商品一直是品牌標誌性的存在，在去年宣布Re-Nylon再生尼龍計畫後，當時推出共6款經典男女包款的限量系列。這次把Re-Nylon的範圍延伸擴展至成衣系列，首波以黑、白色調為主，將旗下代表性的兩種尼龍首次以可持續的再生尼龍ECONYL®呈現，Prada Gabardine尼龍以絲織機紡織而成，精細富光澤感，Piuma尼龍則呈現絲的質感和觸感，一次推出大衣、長裙、背心、靴款、包款等超多品項的男女單品，也都配有代表此系列的專屬Logo。