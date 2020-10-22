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HOLA三度揪維尼小熊聯名 變身「維尼獅」首推電動玩偶

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HOLA推出最新小熊維尼聯名系列，10月29日開賣。
HOLA推出最新小熊維尼聯名系列，10月29日開賣。

瞄準小熊維尼粉絲，HOLA特力和樂第三度攜手迪士尼推出小熊維尼聯名，設計以小熊維尼的家、小熊維尼與好友們在森林裡的畫面為主題，18款居家周邊中，囊括寢具、收納、生活雜貨、杯盤及餐廚用品等，10月29日正式開賣。

HOLA與小熊維尼多款聯名新品500元內即可入手，像是立體造型杯蓋、造型杯墊組、吐司點心盤、記憶綿踏墊、餐墊、拖鞋等，讓年底的交換禮物需求提前準備。每年耶誕節固定推出的電動玩偶，首度打造維尼系列造型，包含經典款、獅子款、蜂蜜罐款，將於11月14日上市。

而HOLA最受歡迎的聯名寢具，也因應秋冬保暖需求，推出防靜電發熱保暖墊與長羔絨毯；造型懶骨頭材質也選用觸感柔軟的雲朵絨，讓身體感受舒適放鬆。

小熊維尼電動玩偶獅子款，11月14日上市。圖／HOLA提供
小熊維尼電動玩偶獅子款，11月14日上市。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼吐司點心盤原價599元/件，特價399元/件。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼吐司點心盤原價599元/件，特價399元/件。圖／HOLA提供
HOLA小豬記憶綿地坐墊。圖／HOLA提供
HOLA小豬記憶綿地坐墊。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼記憶綿踏墊原價699元/件，特價499元/件。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼記憶綿踏墊原價699元/件，特價499元/件。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼浮雕馬克杯原價599元/件，特價399元/件；矽膠立體造型杯蓋原價499元/件，特價399元/件；維尼造型杯墊2入組原價499元/組，特價399元/組。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼浮雕馬克杯原價599元/件，特價399元/件；矽膠立體造型杯蓋原價499元/件，特價399元/件；維尼造型杯墊2入組原價499元/組，特價399元/組。圖／HOLA提供
HOLA維尼雲朵絨懶骨頭。圖／HOLA提供
HOLA維尼雲朵絨懶骨頭。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼天絲床包兩用被組雙人原價7,980元/組，特價4,280元/組。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列維尼天絲床包兩用被組雙人原價7,980元/組，特價4,280元/組。圖／HOLA提供

小熊維尼 HOLA

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