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HOLA三度揪維尼小熊聯名 變身「維尼獅」首推電動玩偶
瞄準小熊維尼粉絲，HOLA特力和樂第三度攜手迪士尼推出小熊維尼聯名，設計以小熊維尼的家、小熊維尼與好友們在森林裡的畫面為主題，18款居家周邊中，囊括寢具、收納、生活雜貨、杯盤及餐廚用品等，10月29日正式開賣。
HOLA與小熊維尼多款聯名新品500元內即可入手，像是立體造型杯蓋、造型杯墊組、吐司點心盤、記憶綿踏墊、餐墊、拖鞋等，讓年底的交換禮物需求提前準備。每年耶誕節固定推出的電動玩偶，首度打造維尼系列造型，包含經典款、獅子款、蜂蜜罐款，將於11月14日上市。
而HOLA最受歡迎的聯名寢具，也因應秋冬保暖需求，推出防靜電發熱保暖墊與長羔絨毯；造型懶骨頭材質也選用觸感柔軟的雲朵絨，讓身體感受舒適放鬆。
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