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鐵粉快衝！7-11「SNOOPY史努比聯名店」2號店進駐北車商圈
開幕不到半年就吸引上百萬人次造訪的7-ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」又有新店，第2家SNOOPY史努比主題門市預計10月23日起於北車商圈的7-ELEVEN鑫華福門市登場，除了將花生漫畫（PEANUTS）歷年來的經典素材融入門市設計之外，為了呼應今年為世界地球日50周年、同時呼籲環保愛地球的重要性，特別在騎樓、門市天花板與店內設計加入SNOOPY史努比環保概念全新圖素，粉絲快去朝聖打卡！
7-ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」2號店的門口保留經典的大頭店招，騎樓天花板採用藍、綠色系的SNOOPY史努比溜滑板圖案與GO Green的立體燈箱，象徵一起環保愛地球。走進店內，可以看到用繽紛色彩呈現出peace、 love、 recycle的設計牆面，貨架區天花板特別以SNOOPY史努比躺在地球上的全新圖素，帶出愛地球的涵義。
不僅如此，粉絲最愛的SNOOPY史努比與WOODSTOCK胡士托立體造型天花板、牆面上的紅色狗屋場景、美式復古工業風的休憩用餐區、大型黃色校車的商品展示區，都將在2號店重現。7-ELEVEN鑫華福門市地址為台北市漢口街一段36號，現場設有12個座位。
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