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全聯23日限量開賣萬聖節兒童口罩 這4家門市限定免費送

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
康乃馨3D立體醫療兒童口罩萬聖節黑色款。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體醫療兒童口罩萬聖節黑色款。圖／全聯福利中心提供

迎接萬聖節到來，全聯福利中心宣布自10月23日起限量開賣限定版的「康乃馨3D立體醫療兒童口罩」，除了有可愛的萬聖節花色外，舒適的3D立體造型與彈性耳帶更是適合兒童配戴，顏色分別有黑色與白色2款可選，亦有綜合版盒裝，每盒30片裝，售價360元（卡友加贈720點），每人限購乙盒，數量限量、售完為止。另外，凡於10月30日至11月1日穿著萬聖節裝扮的小朋友，至全聯天母天玉、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠4家門市大喊「戴口罩不要鬧」，就可獲得萬聖節限定版的「康乃馨3D立體醫療兒童口罩」，限國小（含）以下兒童，每人限領1片，每店限量送90片，款式隨機出貨，送完為止。

有別於國外氣氛，萬聖節在台灣是個歡樂又溫馨的派對節日，全聯今年也再度推出「萬聖果果節」，將於10月25日、10月31日在天母搞怪舉行，其中10月25日全聯最萌的福利熊還將帶著水果探險隊驚喜現身；10月31日全聯則與天母商圈合作「天母搞什麼鬼12」活動，由全聯吉祥物福利熊帶頭，帶領水果探險隊、宜蘭傳藝中心（毛筆頭）、台東（釋迦寶寶）、台南（魚頭君）、屏東（蔥寶蔥娃）等「一地一好友」超萌吉祥物快閃天母運動公園共3場。

另外，10月30日至11月1日穿著萬聖節裝扮的小朋友至全聯天母天玉、士林士東、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠5家門市，變裝大喊「不給糖就搗蛋」，還可獲得「MM牛奶巧克力樂享盒」乙盒，限國小（含）以下兒童，每人限領1盒，每店限量100盒，歡迎大小朋友與全聯一起共同歡慶萬聖節。

康乃馨3D立體醫療兒童口罩萬聖節白色款。圖／全聯福利中心提供
康乃馨3D立體醫療兒童口罩萬聖節白色款。圖／全聯福利中心提供
福利熊今年將再度現身天母萬聖節活動。圖／全聯福利中心提供
福利熊今年將再度現身天母萬聖節活動。圖／全聯福利中心提供

萬聖節 口罩 快閃 全聯

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