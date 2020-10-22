「三十而已」童瑶簡直「當代小龍女」 一身雪白仙氣飄飄

因著「三十而已」的顧佳一角而躍升為當紅女星的童瑶，日前出席大陸電視金鷹獎身穿一襲白色裙裝、搭配Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋，氣質好得不得了；關注童瑶的微博，發現她常以白色服裝穿出優雅知性的品味，也讓她顯得仙氣飄飄，變身當代小龍女。

童瑶在活動上穿的開衩白色長裙套裝，來自義大利品牌BRUNELLO CUCINELLI，精緻高雅，襯得她整個人閃閃發亮，搭配Tiffany & Co.珠寶、Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋，讓整體造型有女神的高貴感，鞋履若隱若現的網紗設計，展現幽微的性感。這是來自紅底鞋的秋冬季鞋款，除了網紗拼接小牛皮款外，也有日常穿著的平底鞋款式，或是更為隆重的網紗拼接絲絨面料款式，鞋面鑲有黑色水晶，更顯華麗。