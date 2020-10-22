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「三十而已」童瑶簡直「當代小龍女」 一身雪白仙氣飄飄

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
童瑶擅長駕馭各式白色洋裝，氣質清新宛如當代小龍女。圖／取自微博、Christian Louboutin提供
童瑶擅長駕馭各式白色洋裝，氣質清新宛如當代小龍女。圖／取自微博、Christian Louboutin提供

因著「三十而已」的顧佳一角而躍升為當紅女星的童瑶，日前出席大陸電視金鷹獎身穿一襲白色裙裝、搭配Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋，氣質好得不得了；關注童瑶的微博，發現她常以白色服裝穿出優雅知性的品味，也讓她顯得仙氣飄飄，變身當代小龍女。

童瑶在活動上穿的開衩白色長裙套裝，來自義大利品牌BRUNELLO CUCINELLI，精緻高雅，襯得她整個人閃閃發亮，搭配Tiffany & Co.珠寶、Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋，讓整體造型有女神的高貴感，鞋履若隱若現的網紗設計，展現幽微的性感。這是來自紅底鞋的秋冬季鞋款，除了網紗拼接小牛皮款外，也有日常穿著的平底鞋款式，或是更為隆重的網紗拼接絲絨面料款式，鞋面鑲有黑色水晶，更顯華麗。

而擅長駕馭白色時裝的童瑶，日前也穿上了IRO Paris的白色西服褲裝，在2004年成立時為法國巴黎的兄弟檔Laurent Bitton和Arik Bitton創建，小賈斯汀的太太Hailey Baldwin和超模Gigi Hadid都曾詮釋過，目前已是中資品牌；此外，童瑶在拍攝大陸版「LOHAS」雜誌、「The New York Times Travel Magazine」雜誌時，都穿上了白色的裙裝，像原野中的空靈仙女，演繹曼妙輕盈的姿態。

Galativi紅色網紗拼接小牛皮高跟鞋，28,300元。圖／Christian Louboutin提供
Galativi紅色網紗拼接小牛皮高跟鞋，28,300元。圖／Christian Louboutin提供
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝、Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋。圖／Christian Louboutin提供
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝、Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋。圖／Christian Louboutin提供
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝搭配Tiffany & Co.珠寶。圖／取自微博
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝搭配Tiffany & Co.珠寶。圖／取自微博
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝搭配Tiffany & Co.珠寶。圖／取自微博
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝搭配Tiffany & Co.珠寶。圖／取自微博
童瑶拍攝大陸版「LOHAS」雜誌身穿白色裙裝，展現原野仙子的清新。圖／取自微博
童瑶拍攝大陸版「LOHAS」雜誌身穿白色裙裝，展現原野仙子的清新。圖／取自微博
童謠身穿IRO Paris的白色西服褲裝，雅致又帥氣。圖／取自微博
童謠身穿IRO Paris的白色西服褲裝，雅致又帥氣。圖／取自微博
Galativi黑色網紗拼接絲絨高跟鞋，27,300元。圖／Christian Louboutin提供
Galativi黑色網紗拼接絲絨高跟鞋，27,300元。圖／Christian Louboutin提供
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝、Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋。圖／Christian Louboutin提供
童瑶穿BRUNELLO CUCINELLI裙裝、Christian Louboutin Galativi白色網紗拼接小牛皮高跟鞋。圖／Christian Louboutin提供
童瑶選穿Galativi 白色網紗拼接小牛皮高跟鞋，27,300元。圖／Christian Louboutin提供
童瑶選穿Galativi 白色網紗拼接小牛皮高跟鞋，27,300元。圖／Christian Louboutin提供
童謠在拍攝大陸版「The New York Times Travel Magazine」雜誌時，穿上空靈的白色蕾絲長裙。圖／取自微博
童謠在拍攝大陸版「The New York Times Travel Magazine」雜誌時，穿上空靈的白色蕾絲長裙。圖／取自微博
童瑶拍攝大陸版「LOHAS」雜誌身穿白色裙裝，展現原野仙子的清新。圖／取自微博
童瑶拍攝大陸版「LOHAS」雜誌身穿白色裙裝，展現原野仙子的清新。圖／取自微博
童瑶拍攝大陸版「LOHAS」雜誌身穿白色裙裝，展現原野仙子的清新。圖／取自微博
童瑶拍攝大陸版「LOHAS」雜誌身穿白色裙裝，展現原野仙子的清新。圖／取自微博

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