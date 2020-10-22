新光三越愛馬仕唇膏狂賣5千支 信義區8百貨周年慶對打

新光三越台北信義新天地四館與微風信義、松高、南山三館周年慶首日今日開打對壘，加上周年慶將進入尾聲的遠百A13，共8家百貨引爆信義區購物熱潮，讓信義商圈今早湧進一批批購物人潮。新光三越開店前湧入上千人排隊入場，400組的蘭蔻超未來肌因緊顏組、250組的雅詩蘭黛小棕家族分享組，分列最搶手的美妝秒殺款。微風信義100份福袋開門禮在5分鐘左右就送完，首日精品珠寶及香氛銷售亮眼；微風南山開門禮200份口罩10分鐘發送完畢。

今早飄著細雨的信義商圈，仍不減消費者排隊購物興致，開店前新光三越總經理吳昕陽即到場為專櫃加油打氣、巡視各館關心買氣狀況。吳昕陽表示，第四季業績因少了觀光客還是有落差，目前努力拚第四季業績達成。而首波周年慶遇上連續兩周連假，加上好天氣吸引民眾出遊，這個變數讓買氣較預期有稍微落差，目前首波達成率99％、差不多持平。但第二波預購表現不錯，加上天氣轉涼刺激民眾換季需求，以信義店預購來說，名品、大家店、美妝都有2成成長，新光信義四館各業種可說全面爆發，全台8店預購則平均成長1成以上。

針對疫情在秋冬恐升溫，吳昕陽指出，我們很戰戰兢兢看待此事，相關SOP都有做好準備，現在每兩周就開一次相關會議，做好危機應變準備。

新光三越信義A8獨家的愛馬仕彩妝Hermès Beauty，預購四天賣了2千支唇膏，開幕不到二周賣了5千支唇膏，平均客單價6千元。今年因為常戴口罩關係，保養的精華水、頂級乳霜都是消費者搶買的標的。新光三越營業本部長曹美虹指出，今年跟「房市」有關的商品買氣都很好，雙北成交屋成長，帶動居家裝潢潮、換機潮，大家電、床寢類表現都好，加上在家時間變長，信義店四天被胎就賣出超過500條。天氣轉涼，服飾一動了起來，就一起帶動配件、內衣買氣，預購期間女裝有超過3成成長。