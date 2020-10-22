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南美洲最大鐘表盛會 墨西哥高級時鐘沙龍 刻正展出

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
HYT的FLOW腕表風格科幻、前衛而閃耀，無需飛至墨西哥，目前台北M.A.D Gallery另有現貨Soonow Drop Three腕表、唯將在下周五飛離台灣。圖 / 翻攝自ig。
HYT的FLOW腕表風格科幻、前衛而閃耀，無需飛至墨西哥，目前台北M.A.D Gallery另有現貨Soonow Drop Three腕表、唯將在下周五飛離台灣。圖 / 翻攝自ig。

10月底，有西方人的「萬聖節」。想到萬聖節也令人聯想到南美洲的「亡靈節」，而南美洲的另一大國「墨西哥」，則有著盛大的高級鐘錶展會SALÒN INTERNATIONAL ALTA RELOJERÌA（以下簡稱SIAR）現正展出。由10月20至22日為期三天的這項展會，集結了多個獨立製表與複雜運動腕表品牌如播威（BOVET）、雅典（Ulysse Nadin）、HYT、Christophe Claret、萬國表（IWC）、羅杰杜彼（Roger Dubuis）參與。

其中HYT便將今年新款的FLOW腕表實際現身會場，總裁Gregory Dourde甚至在instagram上傳一張背景為入夜黃昏、FLOW腕表閃閃發亮的情境，格外迷人。BOVET則有一只VIRTUOSO VII腕表，綠色表面、大明火琺瑯疊加上機刻雕花紋路（Guilloche），以綠色展現古典與生機，並據五日動力儲存。

此外Roger Dubuis今年上半年最強重頭戲：採用三全音、全世界限量一只的Excalibur Diabolus in Machina鏤空三問飛行陀飛輪腕表，則在原本的白金表殼外，再度帶來一只玫瑰金版本，RD0107自動上鏈機芯齊備三問報時、飛行陀飛輪兩項複雜功能，卻以少見的「三全音」打造聲音音色，同樣限量一只，定價為1,459萬墨西哥披索，新台幣定價則需電洽台北101專賣店。

雖然人們暫時無法前往遙遠的彼端旅行，但繼九月勞力士新品發表、九月的上海鐘表與奇蹟展，加上現在南美洲的高級鐘表展會，或許2021的鐘表產業，仍在不遠出、透露出一絲文化與希望的毫光。

同時具備飛行陀飛輪、三問報時的RD 107自動上鍊機芯，零件數多達558枚。圖 / Roger Dubuis提供。
同時具備飛行陀飛輪、三問報時的RD 107自動上鍊機芯，零件數多達558枚。圖 / Roger Dubuis提供。
上半年問世、限量一只的Roger Dubuis鏤空三問飛行陀飛輪腕表，這次帶來一只玫瑰金款式、同樣全世界限量一只。圖 / Roger Dubuis提供。
上半年問世、限量一只的Roger Dubuis鏤空三問飛行陀飛輪腕表，這次帶來一只玫瑰金款式、同樣全世界限量一只。圖 / Roger Dubuis提供。
BOVET的「Green with Envy」VIRTUOSO VII腕表，專利表殼可當腕表、懷表兩用，同時具備美豔綠色，古典而性感。圖 / 翻攝自ig。
BOVET的「Green with Envy」VIRTUOSO VII腕表，專利表殼可當腕表、懷表兩用，同時具備美豔綠色，古典而性感。圖 / 翻攝自ig。

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