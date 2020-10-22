搭華信曙光專機飛台東追阿妹跨年演唱會 23日中午12時開搶

今年何處去跨年？華信航空說，獨家推出烏托邦曙光愛心專機，貼心為歌迷準備aMEI粉絲專機飛到台東追星，不僅可以享有跨年演唱會aMEI粉絲專屬的VIP白金魅力四射席，回程更特別安排搭乘華信航空曙光專機，在空中迎接2021年第一道曙光。每人新台幣9888元，將於10月23日中午12時起正式對外開賣。

華信說，特別以104人座的E190執行aMEI粉絲專機及曙光專機任務。粉絲可以在12月31日下班後，搭乘華信航空 AE2020專機於下午5時由松山機場起飛，下午5時50分抵達台東後，即安排專車接往台東濱海公園跨年演唱會場，在專屬的VIP白金席近距離一睹偶像魅力四射的精彩演出。

午夜0時30分跨年演唱會結束，專車接往台東桂田喜來登酒店1樓阿力海自助餐廳，粉絲們可盡情享用暖胃輕食，與好友們延續狂歡熱潮。2021年元旦清晨安排專車前往台東機場，搭乘華信航空AE2021曙光專機，上午6時從台東機場起飛，在空中迎接2021年第一道幸福曙光，預計7時飛抵台北松山機場。

華信說，公司長期熱心公益，秉持分享幸福分享愛的精神，響應張惠妹到台東公益跨年演唱，與台東桂田喜來登共同捐贈台東弱勢團體新台幣50萬元。為感謝粉絲的熱情支持，專機上特別提供粉絲專屬的驚喜彩蛋，回程時還可獲得台東特色伴手禮，絕對值回票價、滿載美好回憶。