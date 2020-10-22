繁花面具下的Angelababy 網友：鮮花配美鼻，絕了！

Angelababy今年10月份為大陸「Madame Figaro」雜誌拍攝大片，近日釋出行頭，身為DIOR大陸代言人，多數時裝仍是被DIOR包下，以「繁花面具」為主題表現高貴的姿態，運用花朵烘托，使得Angelababy精緻五官更顯突出，引來網友幽默留言，「鮮花配美鼻，絕了！」

這幾張照片由時常拍攝大片的攝影師Wang Lei & Jiang Ku掌鏡，以盛放花朵的鮮豔來穿針引線，這是Angelababy第七度登上「Madame Figaro」封面，以花朵面具的概念來打造高冷、復古風，也有童話故事夢幻迷離的況味，再次讓Angelababy變身為花中仙子。