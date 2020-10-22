STAYREAL再聯手KAKAO FRIENDS賣萌、X-Girl邀鬼馬小精靈、鬼娃恰吉裝可愛

聯名商品總能激盪出不同火花與買氣，所以STAYREAL繼今年三月合作後，再度與韓國超人氣的KAKAO FRIENDS推出聯名系列。而女性潮牌X-Girl也不落人後，攜手經典電影角色《鬼馬小精靈Casper》、《鬼娃恰吉Chucky》，打造出既邪惡又可愛的服飾與配件，讓人一眼就會愛上。

不同於前一次的合作，STAYREAL與KAKAO FRIENDS的全新聯名，呼應秋冬季節，以厚棉T恤、連帽T恤以及連帽外套為主。但同樣以主角Ryan的視角為出發，塑造出與朋友們一同聚會的日常，因此就能看到Ryan抱著整桶起士球，大嗑零食、打電動、瘋追劇的模樣。而最讓人關注的是，這次系列的配件，提供了變身毛帽，透過細膩毛線針織加上Ryan的呆萌表情，可愛到讓人融化。或是以Ryan與Apeach為造型的零錢包，果凍感的透明PVC材質可愛又吸睛。以及四入一組的耳環讓Ryan、Apeach、Tube與Con一起現身，值得粉絲收藏。

X-Girl鬼娃恰吉長袖T恤2,480元。圖／X-Girl提供

經典電影《鬼馬小精靈》、《鬼娃恰吉》相信不少人都有看過，人氣歷久而不衰。而X-Girl這季就與這兩大角色聯手，推出多款可愛又帶點恐怖意味的設計系列。像是鬼娃恰奇的部分，X-Girl就就採用了最原版的圖像，印在長袖上衣，還加了經典台詞「Wanna Play？」，並於後領下同樣裝飾「Let's Be Friends」的字樣，讓人想到就會起雞皮疙瘩。而鬼馬小精靈在與X-Girl的合作款中，則以祂探頭圖樣作為聯名服飾的主要視覺；提背兩用的托特包設計，採用全版鬼馬小精靈劇照，加上外層的膠面設計有防潑水效果在雨天也不怕淋濕。

STAYREAL KF聯名塗鴉拼色連帽外套2,980元。圖／STAYREAL提供

STAYREAL貪吃Ryan小掛包580元。圖／STAYREAL、X-Girl提供

STAYREAL貪吃Ryan厚棉T恤2,080元。圖／STAYREAL提供

STAYREAL Apeach側條撞色棉褲1,980元。圖／STAYREAL提供

X-Girl鬼馬小精靈連帽上衣4,280元。圖／X-Girl提供