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這4款格蘭傑「Caketail」 讓甜點控一秒變酒咖

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
法國甜點主廚Dominique Ansel。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國甜點主廚Dominique Ansel。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

記者沒拼錯字，雞尾酒是「Cocktail」，但這次蘇格蘭威士忌格蘭傑為了全新無年份威士忌蛋糕故事（A Tale of Cake）上市，特別與法國甜點主廚Dominique Ansel攜手合作，針對格蘭傑旗下四大酒款——格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）、經典格蘭傑、格蘭傑拉桑塔（The Lasanta）與格蘭傑昆塔盧本（Quita Ruban），創作出專門搭配甜點的威士忌調酒「Caketail」，讓甜點控一秒變酒咖。

格蘭傑蛋糕故事威士忌，原本就是專門為了搭配蛋糕享用而誕生的威士忌。格蘭傑首席調酒師比爾．梁思敦（Dr. Bill Lumsden）博士乾脆一不做二不休，邀請到法國甜點主廚Dominique Ansel，針對格蘭傑旗下四大酒款一一設計專屬甜點與調酒，甜美浪漫直到最高點。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭傑將蛋糕故事威士忌加入適量椰子水與菠蘿糖漿，再加上一滴苦艾酒，搭上 Dominque Ansel 的層疊菠蘿蛋糕，可謂完美絕配。

經典格蘭傑威士忌加入適量梨子汁、檸檬汁、香草糖漿與少量香檳，就成了調酒「經典格蘭傑鮮梨菲茲」，與冰糖燉西洋梨的搭配天衣無縫。

格蘭傑拉桑塔威士忌加入焦糖漿、全蛋、巧克力香精…等，成為口感綿密的綿密的霜降菲麗普，配上 Dominique 大廚的雪糕煙燻肉桂栗子威士忌阿法奇朵，能在味蕾上譜出躍動的美妙樂章。

格蘭傑昆塔盧本威士忌直接加入適量波特酒、金巴利與黑巧克力甜酒後，加入冰塊攪拌均勻，再搭上朱古力軟心果仁糖布朗尼，極致奢寵莫過於此。

格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）威士忌，預定11月底正式在台灣上市。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭傑拉桑塔（The Lasanta）調製成霜降菲麗普，搭配Dominque Ansel的雪糕煙燻肉桂栗子威士忌阿法奇朵。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑拉桑塔（The Lasanta）調製成霜降菲麗普，搭配Dominque Ansel的雪糕煙燻肉桂栗子威士忌阿法奇朵。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑昆塔盧本（Quita Ruban）可可調酒，搭配巧克力軟心果仁糖布朗尼。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑昆塔盧本（Quita Ruban）可可調酒，搭配巧克力軟心果仁糖布朗尼。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）雞尾酒，搭配Dominque Ansel 的層疊菠蘿蛋糕。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑蛋糕故事（A Tale of Cake）雞尾酒，搭配Dominque Ansel 的層疊菠蘿蛋糕。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典格蘭傑調成鮮梨菲茲，搭配冰糖燉西洋梨。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
經典格蘭傑調成鮮梨菲茲，搭配冰糖燉西洋梨。圖／摘自格蘭傑官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

甜點 法國

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