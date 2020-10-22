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雨天晴天都很帥！Bell & Ross BR-05計時碼表新登場

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
揉和方圓兩種線條的BR 05系列，專為摩登、時髦的城市風格玩家所打造。圖 / Bell & Ross提供。
揉和方圓兩種線條的BR 05系列，專為摩登、時髦的城市風格玩家所打造。圖 / Bell & Ross提供。

柏萊士（Bell & Ross）在去年發表融合方圓兩種形狀的BR第五系列BR-05後，陸續發表過半金、鏤空等不同表款。今日品牌再度帶來全新計時碼表功能款式，並一次帶來藍色、黑色兩種表面，風格各異。

100米的防水性能搭配精鋼鍊帶，晴雨同「型」。圖 / Bell & Ross提供。
100米的防水性能搭配精鋼鍊帶，晴雨同「型」。圖 / Bell & Ross提供。

原本從飛機儀表板得到靈感、轉化為表款設計的Bell & Ross，方正的BR系列一向大受好評、並頗具視覺辨識度。新款BR-05則在原本的時間顯示外添加了具有速度感、實用考量的計時碼表功能，42毫米的精鋼表殼內，表面的次表盤（sub-dial）並採跳色設計，增加閱讀時的便利度。

於此同時，表殼側邊的細節處理同樣迷人，不僅表冠具有品牌的「&」符號， 一體成形的表殼與表帶設計，霧面與亮面交錯的打磨修飾，同時提升了整體質感。防水功能也來到100米，應付日常生活、海灘活動，綽綽有餘。

BR-Cal.301自動上鍊機芯，提供了時間與計時碼表功能，並成為BR-05計時碼表的動力來源。圖 / Bell & Ross提供。
BR-Cal.301自動上鍊機芯，提供了時間與計時碼表功能，並成為BR-05計時碼表的動力來源。圖 / Bell & Ross提供。

精鋼表殼共有黑、藍雙色，並經太陽紋打磨修飾，除了精鋼鍊帶、另有同色的黑色或藍色像膠帶。橡膠帶款式約19萬2,000元、精鋼鍊帶款則約21萬1,000元。目前已可於特約店家或網路預購，預計十月底到貨。

Bell & Ross，BR-05計時碼表，精鋼，42毫米，時間顯示，計時碼表，19萬2,000元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BR-05計時碼表，精鋼，42毫米，時間顯示，計時碼表，19萬2,000元。圖 / Bell & Ross提供。

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