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聚焦祖母綠GRAFF頂級珠寶展 華貴大克拉作品登台
優質祖母綠始終是最台灣頂級藏家喜愛的貴重寶石之一。來自英倫的頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF），將於10月27日起至11月7日止，假台北格拉夫BELLAVITA珠寶店，呈獻一系列以頂級祖母綠為主題的珠寶展，展示珍罕寶石的非凡魅力。
哥倫比亞出產的祖母綠，是收藏家夢寐以求的上乘瑰寶，也是本次展出的矚目焦點，尤其格拉夫認為重量在5至20克拉的哥倫比亞祖母綠最能展現的深邃瑰麗的色彩。其中最引人注目的Inspired by Twombly系列，項鍊以璀璨鑽石緞帶凸顯單顆8.54克拉哥倫比亞祖母綠主石，同系列耳環各鑲嵌重近5克拉主石，均以最經典能突顯祖母綠寶石特色的祖母綠切割呈獻，對鍾愛這種寶石的行家而言無疑是逸品。
由於祖母綠質脆精細，因此切割和打磨的難度極高。Bow系列的五排橢圓形祖母綠項鍊立體生動的蝴蝶結和心形祖母綠項鍊，展現精湛工藝。除了祖母綠，此次高級珠寶展亦少不了格拉夫經典的美鑽，如鑲嵌共59.25克拉圓形和橢圓形艷彩黃鑽的鑽表，以及主鑽為33.11克拉D色無瑕梨形鑽石的吊墜等。另外還有2枚分別重18.38克拉和15.07克拉D色無瑕梨形鑽石戒指，以及金光璀璨的5.88克拉橢圓形艷彩橘黃鑽戒指，也是藏家焦點。
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