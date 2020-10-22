聚焦祖母綠GRAFF頂級珠寶展 華貴大克拉作品登台

優質祖母綠始終是最台灣頂級藏家喜愛的貴重寶石之一。來自英倫的頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF），將於10月27日起至11月7日止，假台北格拉夫BELLAVITA珠寶店，呈獻一系列以頂級祖母綠為主題的珠寶展，展示珍罕寶石的非凡魅力。

哥倫比亞出產的祖母綠，是收藏家夢寐以求的上乘瑰寶，也是本次展出的矚目焦點，尤其格拉夫認為重量在5至20克拉的哥倫比亞祖母綠最能展現的深邃瑰麗的色彩。其中最引人注目的Inspired by Twombly系列，項鍊以璀璨鑽石緞帶凸顯單顆8.54克拉哥倫比亞祖母綠主石，同系列耳環各鑲嵌重近5克拉主石，均以最經典能突顯祖母綠寶石特色的祖母綠切割呈獻，對鍾愛這種寶石的行家而言無疑是逸品。