快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聚焦祖母綠GRAFF頂級珠寶展 華貴大克拉作品登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格拉夫頂級珠寶展呈現一系列優質珍稀祖母綠為主題的，將於10月27日起至11月7日止，假台北格拉夫BELLAVITA珠寶店舉辦。圖／格拉夫提供
格拉夫頂級珠寶展呈現一系列優質珍稀祖母綠為主題的，將於10月27日起至11月7日止，假台北格拉夫BELLAVITA珠寶店舉辦。圖／格拉夫提供

優質祖母綠始終是最台灣頂級藏家喜愛的貴重寶石之一。來自英倫的頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF），將於10月27日起至11月7日止，假台北格拉夫BELLAVITA珠寶店，呈獻一系列以頂級祖母綠為主題的珠寶展，展示珍罕寶石的非凡魅力。

哥倫比亞出產的祖母綠，是收藏家夢寐以求的上乘瑰寶，也是本次展出的矚目焦點，尤其格拉夫認為重量在5至20克拉的哥倫比亞祖母綠最能展現的深邃瑰麗的色彩。其中最引人注目的Inspired by Twombly系列，項鍊以璀璨鑽石緞帶凸顯單顆8.54克拉哥倫比亞祖母綠主石，同系列耳環各鑲嵌重近5克拉主石，均以最經典能突顯祖母綠寶石特色的祖母綠切割呈獻，對鍾愛這種寶石的行家而言無疑是逸品。

由於祖母綠質脆精細，因此切割和打磨的難度極高。Bow系列的五排橢圓形祖母綠項鍊立體生動的蝴蝶結和心形祖母綠項鍊，展現精湛工藝。除了祖母綠，此次高級珠寶展亦少不了格拉夫經典的美鑽，如鑲嵌共59.25克拉圓形和橢圓形艷彩黃鑽的鑽表，以及主鑽為33.11克拉D色無瑕梨形鑽石的吊墜等。另外還有2枚分別重18.38克拉和15.07克拉D色無瑕梨形鑽石戒指，以及金光璀璨的5.88克拉橢圓形艷彩橘黃鑽戒指，也是藏家焦點。

格拉夫多形切割祖母綠耳環，鑲嵌兩顆各重近11克拉的梨形鑽石，祖母綠共重29.96克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫多形切割祖母綠耳環，鑲嵌兩顆各重近11克拉的梨形鑽石，祖母綠共重29.96克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Inspired by Twombly系列多形切割鑽石耳環，鑲嵌兩顆各重4.81和4.57克拉祖母綠形切割祖母綠，鑽石共重9.38克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Inspired by Twombly系列多形切割鑽石耳環，鑲嵌兩顆各重4.81和4.57克拉祖母綠形切割祖母綠，鑽石共重9.38克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫梨形鑽石項鍊，鑲有一顆33.11克拉梨形鑽石，鑽石共重90.04克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫梨形鑽石項鍊，鑲有一顆33.11克拉梨形鑽石，鑽石共重90.04克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫祖母綠和鑽石神秘腕表，祖母綠共重42.32克拉，鑽石共重27.99克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫祖母綠和鑽石神秘腕表，祖母綠共重42.32克拉，鑽石共重27.99克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫橢圓形和圓形黃鑽腕表，鑽石共重59.25克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫橢圓形和圓形黃鑽腕表，鑽石共重59.25克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫11.55克拉祖母綠形切割祖母綠戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫11.55克拉祖母綠形切割祖母綠戒指，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Inspired by Twombly系列多形切割鑽石項鍊，鑲嵌兩顆各重8.54克拉和2.05克拉祖母綠形切割祖母綠，鑽石共重26.12克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Inspired by Twombly系列多形切割鑽石項鍊，鑲嵌兩顆各重8.54克拉和2.05克拉祖母綠形切割祖母綠，鑽石共重26.12克拉，價格店洽。圖／格拉夫提供

珠寶 哥倫比亞 鑽石

延伸閱讀

香港珠寶秋拍 聚焦華人設計師

喬治傑生秋季限量復刻訂製珠寶 莫蘭迪色調寶石絕美

疫情不止…巴西15萬人不治 哥倫比亞逾90萬確診

哥倫比亞女海上漂流8小時獲救 被揭曾遭虐待、失蹤2年身世坎坷

相關新聞

萬聖節如何幫小朋友打扮？黑色垃圾袋是素材

10月31日是萬聖節，許多小朋友興奮要裝扮參加活動，有些家長煩惱不知如何為孩子打扮，一名媽媽上臉書問大家，她遇到人生中第...

迷走穿梭光軸空間 探索挪威中央圖書館

挪威首都奧斯陸市民期待已久的Deichman Bjørvika 中央圖書館終於在日前向市民張開歡迎的雙臂，公開其內部的空間。

雨天晴天都很帥！Bell & Ross BR-05計時碼表新登場

柏萊士（Bell & Ross）在去年發表融合方圓兩種形狀的BR第五系列BR-05後，陸續發表過半金、鏤空等不同表款。今...

聚焦祖母綠GRAFF頂級珠寶展 華貴大克拉作品登台

優質祖母綠始終是最台灣頂級藏家喜愛的貴重寶石之一。來自英倫的頂級珠寶品牌格拉夫（GRAFF），將於10月27日起至11月...

搞怪玩創意 台灣萬里長城周六辦coser大會師

萬聖節近，台南白河台灣萬里長城遊樂區，本周六將舉辦coser大會師，邀請全國coser免費入園，讓動漫愛好者、布袋戲迷秀...

勞力士解密！新款Oyster Perpetual彩色漆面原來是這樣煉成的！

勞力士（ROLEX）上個月初發表2020年全系列新品，其中具有彩色表面的Oyster Perpetual 36毫米腕表以鮮...

梵克雅寶Lady Arpels Ballerines Musicales腕表 在台亮相

一齣結合管弦音樂與舞蹈藝術的經典芭蕾舞劇、絢爛的視覺與牽動人心的聽覺饗宴，可能濃縮於手腕上？梵克雅寶（Van Cleef...

他打造的場景讓陳昊森哭到停不下來 專訪《刻在》美術指導姚國禎

熱映中的《刻在你心底的名字》無疑是今年最受矚目的台灣電影代表，兩大潛力新星陳昊森、曾敬驊在片中精彩詮釋八○年代末受社會風...

三吉彩花解放美胸、性感詮釋的Baguette 推出限量工匠款

在9月底米蘭時裝周秀上，FENDI發表的2021春夏系列當中，「hand in hand」攜手計畫的Baguette包款...

滿滿芋泥溢出！早安美芝城6款「芋泥早餐」好幸福

創立30餘年的連鎖早餐「早安美芝城」，此次與鮮乳坊、瓜瓜園合作，以台灣在地的檳榔心芋頭，推出「療芋起司總匯、療芋起司厚蛋...

超限量飛輪就八只！Montblanc複雜腕表 鏤空秀芯藝

開放是一種氣度，正因為大開大闔、正面對待，才能展現瞭然於心的底蘊。萬寶龍（Montblanc）推出新款「明星傳承系列外置...

鍾瑶瘦穿BOTTEGA VENETA讓人各種羨慕嫉妒恨 預告將有大尺度演出

BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店，30坪空間以女裝配件服裝、男性配件為主，白色主調...

熱門新聞

一發生小事就可以講不停！12星座最愛「抱怨」排行公開

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

星宇航空「四寶」回家了 下午2時降落桃園機場

「太好賺了！」網狂問畢業後出路 一面倒選房仲贏台積電

雨下到明天 彭啟明：周六將出現入秋最低溫

韓國打流感疫苗死亡事件 陳時中掛保證「我們不一樣」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。