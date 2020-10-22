徵婚徵到快「起笑」？LINE TV脫口秀道盡適婚男女窘境

無論哪個世代，男男女女總是免不了被問到「適婚年齡」的尷尬問題。取材自電視劇《徵婚啟事》的互動式脫口秀喜劇《徵婚起笑》，以另類的方式，一針見血的道盡適婚男女的窘境，甫一推出即引發熱烈討論，現在這支結合戲劇、歌舞及脫口秀的作品，在LINE TV「 數位劇場 」也看得到囉！

《徵婚起笑》由全台灣唯一純女子搞笑團體Comedy Girls好好笑女孩演出，首創線上電視劇與線下脫口秀跨界合作。團長黃小胖表示，當初的構想是有感於偶像劇總是演繹令人心動的浪漫愛情故事，但若將劇情搬到現實來看，往往只會出糗或變得好笑，因此希望透過幽默的語言重新詮釋，將最辛辣犀利的「求偶觀點」毫無保留向觀眾全盤托出！表演內容不僅大肆惡搞《徵婚啟事》的經典橋段，過程中演員更屢次走下舞台「騷擾觀眾」，製造出其不意的「笑」果，2014年底推出後場場滿座、佳評如潮，如今也將作品原汁原味搬上LINE TV與觀眾相見。

現在LINE TV可以免費看得到「徵婚起笑」。 圖／聯合互動提供

Comedy Girls好好笑女孩由黃小胖領軍，以「全女丑」搞笑團體自居，至今已成立了七個年頭。擁有十年脫口秀資歷的黃小胖談起創團起源，是因為發現不管國內外，脫口秀演員多半是以男性為主，「我要傳遞的想法是，世界不應該只有一種價值觀，女性表演者不是只有美女，也可以很搞笑，很有勇氣做自己。」

黃小胖曾登上中國 「超級演說家」節目，為當屆唯一進入準決賽的台灣參賽者，多年來致力以幽默的方式說出女生心聲，並持續製作以女性為主的輕鬆喜劇。10月底開始，黃小胖將與創作歌手吳蓓雅合作推出結合脫口秀及現場演唱的新形態作品《戀愛太危險》，以搞笑、歡樂的說唱方式，詮釋女生不想結婚、只想談戀愛的複雜心情。欲知詳情請上 活動網頁 ，欣賞線上節目請到 LINE TV 「藝文表演館-數位劇場」。

《戀愛太危險》黃小胖脫口秀feat.吳蓓雅演唱。圖／好好笑女孩黃小胖提供

《戀愛太危險》黃小胖脫口秀feat.吳蓓雅演唱

活動時間：2020-10-31(六) 15:30 ~ 2020-11-07(六) 21:00

活動地點：月半窩表演空間（台北市中正區羅斯福路三段100之35號2樓）