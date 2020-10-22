莫斯科古典芭蕾舞團 加場熱銷中

今年唯一一檔邀請的國際型芭蕾舞表演開賣至今票房表現亮眼，主辦單位為滿足廣大粉絲於台北高雄各加開一場依舊受到粉絲們的喜愛，熱情粉絲的響應讓遠在莫斯科封關已久的舞團們更加期待年底來台演出，主辦單位提醒本次加碼的舞碼皆為《胡桃鉗》且場次都是在假日，12/20(日)臺北戲劇院和12/26(六)高雄衛武營國家戲劇院，請大家趕緊把握機會。

莫斯科古典芭蕾舞團是第一次前進至高雄演出，對於深受南部觀眾的喜愛，也讓主辦單位對於高雄藝文的重視，本次也親訪到在高雄深耕已久的高雄城市芭蕾舞團的藝術總監張秀如，張總監表示莫斯科古典芭蕾舞團很難得能夠來到高雄衛武營演出，並在聖誕佳節同時帶來古典芭蕾經典的雙舞碼《天鵝湖》、《胡桃鉗》更是難能可貴，家長們一定要好好把握機會，張總監並分享觀舞的小重點，《天鵝湖》最值得觀賞的是群舞的整齊劃一，黑天鵝的32鞭轉及豐富宮廷部分的性格舞，尤其是性格舞，極富在地傳統的服裝搭配其道地舞姿，是許多小朋友在初學芭蕾舞的入門舞蹈之一。