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搞怪玩創意 台灣萬里長城周六辦coser大會師

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
萬聖節近，台灣萬里長城周六辦coser大會師 。圖／業者提供
萬聖節近，台灣萬里長城周六辦coser大會師 。圖／業者提供

萬聖節近，台南白河台灣萬里長城遊樂區，本周六將舉辦coser大會師，邀請全國coser免費入園，讓動漫愛好者、布袋戲迷秀自我搞創意齊聚一堂，也歡迎遊客共襄盛舉。

台灣萬里長城老闆林務局長表示，台灣萬里長城位於白河六溪，腹地數十公頃，cosplay（角色扮演）場景選不完，設有主題兵馬俑區還有各式文物主題館，特色建築，包括山海關、美人關、英雄關、烽火台、開封府、龍門客棧、江山樓酒家、布袋戲館、電影老街等，也有不一樣婚紗照選景，歡迎來長城cosplay，讓生活多一點想像、色彩。

業者說，當天活動上午10時半登場，歷時約1小時，24日準備免費入場cosplay朋友，請先來電登記報名，電話（06）6840169。

另外，24日白河關子嶺溫泉節在統茂溫泉會館旁舉辦「關嶺復古派對」，當晚7點開時，先後有荷爾蒙少年、旺福樂團及謎路人樂團表演，建議遊客可到台灣萬里長城遊賞後，接著到關子嶺參加溫泉節活動。

萬聖節近，台灣萬里長城周六辦coser大會師 。圖／業者提供
萬聖節近，台灣萬里長城周六辦coser大會師 。圖／業者提供
萬聖節近，台灣萬里長城周六辦coser大會師 。圖／業者提供
萬聖節近，台灣萬里長城周六辦coser大會師 。圖／業者提供

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