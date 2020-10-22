「聲聲不息」至高雄鳳西國中 川堂上雙鋼琴說唱精彩演出

「聲聲不息」雙鋼琴．說唱音樂會，由旅台多年的美籍音樂教授-范德騰，以及從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，兩人克服異國文化與視覺障礙的雙重矛盾，將古典鋼琴演奏結合相聲，今年於桃園、高雄、台北、台中巡迴演出，范德騰老師日前解釋，會創作出古典樂與相聲結合的想法，原初是想將古典音樂，用深入淺出的方式推廣給一般民眾，而范老師腳傷剛痊癒，與許哲誠兩人克服不便，今天前往高雄鳳西國中演出，希望將音樂向下扎根，瞭解傳統的古典音樂曲目之外，還有更多發展與創新的的可能性。

范德騰與許哲誠，今（21日）前往高雄市立鳳西國中示範演出，兩人就在學校的川堂上，架設兩台鋼琴，演出師生兩人的人生故事，惹得現場師生哄堂大笑，其中學生表示第一次這麼近距離看到鋼琴家用這麼幽默的方式表演，非常好看。讓古典樂很平易近人。

2009年起，任教於東吳音樂系的范德騰教授范德騰，與他的學生、視障鋼琴家許哲誠，演出表演工作坊的音樂舞台劇《彈琴說愛》，累積巡迴兩岸近兩百場，更創下八度在台北上演的驚人成績，被評為「一場以生命歷史作為即興創作底本的表演」。

而「聲聲不息」是兩人最新的共同創作，藉由雙鋼琴與雙口相聲的形式，演出的橋段都是兩人日常生活的點滴，兩人練習時經常靈光乍現，將生命故事、經驗寫入腳本中。例如有次，許哲誠發現他的電動刮鬍刀與牙刷所發出的「吱」聲，音高竟然剛好是音樂上的「小三度」，套用上古典音樂的「持續低音」作曲手法，就變成一首淺顯易懂又令人拍案叫絕的刷牙歌《浴室好朋友》。

范德騰解釋：「我們很愛相聲，也很愛音樂，經常在上課或聊天的時候，就有了靈感。」