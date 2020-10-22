勞力士解密！新款Oyster Perpetual彩色漆面原來是這樣煉成的！

勞力士（ROLEX）上個月初發表2020年全系列新品，其中具有彩色表面的Oyster Perpetual 36毫米腕表以鮮豔多變的五種彩色表面，成功製造一波討論熱潮。但：這些彩色表面是如何製造出來的呢？

透過多達六層彩漆的上色，疊加出鮮明的視覺風格。圖 / 翻攝自ig。

勞力士（ROLEX）數天前在官方instagram帳號公布了這些誘人視覺的誕生過程：同色的薄漆將反覆經過六道處理工序、施加於基板的銅板上，接著再於其上覆蓋一層無色清漆，以強化顏色深度。等清漆乾燥完成之後，便可以在表面進行拋光，以及時標、指針的安裝。

合計六層彩漆、一層無色清漆，成為Rolex Oyster Perpetual腕表的色彩秘密。圖 / 翻攝自ig。

Oyster Perpetual系列2020年帶來了41與36毫米兩種尺寸，41毫米共有米色、黑色兩種表面，以金屬表面、太陽紋路處理；中性尺寸的36毫米則有綠、橘、黃、土耳其藍、粉紅等五種繽紛顏色。

透過刷紋（brushing）處理工序，金屬表面的勞力士Oyster Perpetual腕表，在每次手腕轉動時，散發迷人折射光芒。圖 / 翻攝自ig。

於此同時，勞力士（ROLEX）再發表了金屬表面「太陽紋」的數張製造工序視覺。所謂的太陽紋是指以表面為中心、向外發散的刷紋處理。當配戴者轉動手腕的同時，光線將隨刷紋的凹槽自然反射；而在完成太陽紋刷紋處理後，表面同以物理氣相沉積法或電鍍法來賦予顏色、最後再覆蓋上一層清漆。一方閃耀的勞力士時間舞台，就這樣大功告成！至於要挑選彩色漆面、或是摩登的太陽紋金屬表面？That's the question！