三吉彩花解放美胸、性感詮釋的Baguette 推出限量工匠款

在9月底米蘭時裝周秀上，FENDI發表的2021春夏系列當中，「hand in hand」攜手計畫的Baguette包款特別亮眼，以義大利在地工藝的獨特性為設計宗旨；而Baguette為FENDI經典包款，近日包括王嘉爾、三吉彩花（Miyoshi Ayaka）和超模Winnie Harlow等名人，都有穿搭詮釋，以此包款輪廓為基礎，發揚義大利的工藝精神。

FENDI與在地匠人合作的「hand in hand」系列，由創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年設計的Baguette包款做為開端，每款限量Baguette包款都只生產20個，包款內袋都印上製作工作室的名稱、地點，以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案。命名為「hand in hand」代表著各地工匠的手與FENDI工匠的手緊密相握，在2020秋冬女裝時裝秀上亮相的Look 13造型，即是來自佛羅倫斯的沛羅尼（Peroni）工作室，1956年以來就以「佛羅倫斯藝術皮革（cuoio artistico fiorentino）」技法來製作小皮件，僅透過切割一塊皮革即製作出光面硬挺的Baguette，包身上無任何內襯或縫線，突顯沛羅尼工作室運用精準手工來製作皮革的高超技藝。