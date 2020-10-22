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三吉彩花解放美胸、性感詮釋的Baguette 推出限量工匠款

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
模特兒三吉彩花性感詮釋的Baguette包款，推出義大利工匠的「hand in hand」限量款。圖／取自IG、FENDI提供
模特兒三吉彩花性感詮釋的Baguette包款，推出義大利工匠的「hand in hand」限量款。圖／取自IG、FENDI提供

在9月底米蘭時裝周秀上，FENDI發表的2021春夏系列當中，「hand in hand」攜手計畫的Baguette包款特別亮眼，以義大利在地工藝的獨特性為設計宗旨；而Baguette為FENDI經典包款，近日包括王嘉爾、三吉彩花（Miyoshi Ayaka）和超模Winnie Harlow等名人，都有穿搭詮釋，以此包款輪廓為基礎，發揚義大利的工藝精神。

FENDI與在地匠人合作的「hand in hand」系列，由創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年設計的Baguette包款做為開端，每款限量Baguette包款都只生產20個，包款內袋都印上製作工作室的名稱、地點，以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案。命名為「hand in hand」代表著各地工匠的手與FENDI工匠的手緊密相握，在2020秋冬女裝時裝秀上亮相的Look 13造型，即是來自佛羅倫斯的沛羅尼（Peroni）工作室，1956年以來就以「佛羅倫斯藝術皮革（cuoio artistico fiorentino）」技法來製作小皮件，僅透過切割一塊皮革即製作出光面硬挺的Baguette，包身上無任何內襯或縫線，突顯沛羅尼工作室運用精準手工來製作皮革的高超技藝。

2021春夏伸展台上亮相的Baguette包款，鏤空款式來自阿布魯佐（Abruzzo）聖本篤修會，修女們自十五世紀以來即不斷改造的tombolo aquilano蕾絲技術；而天然柳條編織而成的Baguette包款，靈感來自馬爾凱（Marche）當地漁民使用的漁籃；義大利南部普利亞（Puglia）Nardo村的Dodino蕾絲工藝，則讓蕾絲如3D立體花朵般綻放在Baguette包款之上。FENDI認為比起以往任何時候，現在更需要在國際市場中推廣這些匠人的才華，以此「義大利製造」的精神作為「hand in hand」核心概念，來保護、傳承古老的手作工藝。

天然柳條編織而成的Baguette包款，靈感來自馬爾凱當地漁民使用的漁籃。圖／FENDI提供
天然柳條編織而成的Baguette包款，靈感來自馬爾凱當地漁民使用的漁籃。圖／FENDI提供
義大利南部普利亞的Dodino蕾絲工藝，如3D立體花朵般綻放在Baguette包款上。圖／FENDI提供
義大利南部普利亞的Dodino蕾絲工藝，如3D立體花朵般綻放在Baguette包款上。圖／FENDI提供
2020秋冬首度亮相的「hand in hand」Baguette包款來自精準的沛羅尼工作室。圖／FENDI提供
2020秋冬首度亮相的「hand in hand」Baguette包款來自精準的沛羅尼工作室。圖／FENDI提供
超模Winnie Harlow也是Baguette包款愛用者。圖／取自微博
超模Winnie Harlow也是Baguette包款愛用者。圖／取自微博
日本演員、模特兒三吉彩花性感詮釋Baguette包款。圖／取自微博
日本演員、模特兒三吉彩花性感詮釋Baguette包款。圖／取自微博
王嘉爾詮釋Baguette包款。圖／取自微博
王嘉爾詮釋Baguette包款。圖／取自微博
每款限量Baguette內袋都印上製作工作室的名稱、地點，以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案。圖／FENDI提供
每款限量Baguette內袋都印上製作工作室的名稱、地點，以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案。圖／FENDI提供
日本演員、模特兒三吉彩花性感詮釋Baguette包款。圖／取自IG
日本演員、模特兒三吉彩花性感詮釋Baguette包款。圖／取自IG
首度曝光的「FENDI Hand in Hand」Baguette包款是2020秋冬的Look 13造型。圖／FENDI提供
首度曝光的「FENDI Hand in Hand」Baguette包款是2020秋冬的Look 13造型。圖／FENDI提供
沛羅尼的工匠幾乎可以稱為皮革的雕塑家。圖／FENDI提供
沛羅尼的工匠幾乎可以稱為皮革的雕塑家。圖／FENDI提供
2021春夏鏤空Baguette包款，來自阿布魯佐聖本篤修會的蕾絲工藝。圖／FENDI提供
2021春夏鏤空Baguette包款，來自阿布魯佐聖本篤修會的蕾絲工藝。圖／FENDI提供
如3D立體花朵般綻放在Baguette包款上的Dodino蕾絲工藝。圖／FENDI提供
如3D立體花朵般綻放在Baguette包款上的Dodino蕾絲工藝。圖／FENDI提供
日本演員、模特兒三吉彩花性感詮釋Baguette包款。圖／取自IG
日本演員、模特兒三吉彩花性感詮釋Baguette包款。圖／取自IG

義大利 FENDI

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