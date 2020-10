三吉彩花解放美胸、性感詮釋的Baguette 推出限量工匠款

在9月底米蘭時裝周秀上,FENDI發表的2021春夏系列當中,「hand in hand」攜手計畫的Baguette包款特別亮眼,以義大利在地工藝的獨特性為設計宗旨;而Baguette為FENDI經典包款,近日包括王嘉爾、三吉彩花(Miyoshi Ayaka)和超模Winnie Harlow等名人,都有穿搭詮釋,以此包款輪廓為基礎,發揚義大利的工藝精神。

FENDI與在地匠人合作的「hand in hand」系列,由創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年設計的Baguette包款做為開端,每款限量Baguette包款都只生產20個,包款內袋都印上製作工作室的名稱、地點,以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案。命名為「hand in hand」代表著各地工匠的手與FENDI工匠的手緊密相握,在2020秋冬女裝時裝秀上亮相的Look 13造型,即是來自佛羅倫斯的沛羅尼(Peroni)工作室,1956年以來就以「佛羅倫斯藝術皮革(cuoio artistico fiorentino)」技法來製作小皮件,僅透過切割一塊皮革即製作出光面硬挺的Baguette,包身上無任何內襯或縫線,突顯沛羅尼工作室運用精準手工來製作皮革的高超技藝。