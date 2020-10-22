三吉彩花解放美胸、性感詮釋的Baguette 推出限量工匠款
在9月底米蘭時裝周秀上，FENDI發表的2021春夏系列當中，「hand in hand」攜手計畫的Baguette包款特別亮眼，以義大利在地工藝的獨特性為設計宗旨；而Baguette為FENDI經典包款，近日包括王嘉爾、三吉彩花（Miyoshi Ayaka）和超模Winnie Harlow等名人，都有穿搭詮釋，以此包款輪廓為基礎，發揚義大利的工藝精神。
FENDI與在地匠人合作的「hand in hand」系列，由創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年設計的Baguette包款做為開端，每款限量Baguette包款都只生產20個，包款內袋都印上製作工作室的名稱、地點，以及金色的「FENDI Hand in Hand」標誌圖案。命名為「hand in hand」代表著各地工匠的手與FENDI工匠的手緊密相握，在2020秋冬女裝時裝秀上亮相的Look 13造型，即是來自佛羅倫斯的沛羅尼（Peroni）工作室，1956年以來就以「佛羅倫斯藝術皮革（cuoio artistico fiorentino）」技法來製作小皮件，僅透過切割一塊皮革即製作出光面硬挺的Baguette，包身上無任何內襯或縫線，突顯沛羅尼工作室運用精準手工來製作皮革的高超技藝。
2021春夏伸展台上亮相的Baguette包款，鏤空款式來自阿布魯佐（Abruzzo）聖本篤修會，修女們自十五世紀以來即不斷改造的tombolo aquilano蕾絲技術；而天然柳條編織而成的Baguette包款，靈感來自馬爾凱（Marche）當地漁民使用的漁籃；義大利南部普利亞（Puglia）Nardo村的Dodino蕾絲工藝，則讓蕾絲如3D立體花朵般綻放在Baguette包款之上。FENDI認為比起以往任何時候，現在更需要在國際市場中推廣這些匠人的才華，以此「義大利製造」的精神作為「hand in hand」核心概念，來保護、傳承古老的手作工藝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言