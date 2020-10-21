直播、收音功能升級 聯強推社群神器DJI Pocket 2

大疆創新(DJI)繼第一代Osmo Pocket手持雲台相機代表作推出2年後，再度突破口袋智能相機極限，推出DJI Pocket 2，昨天在台北舉辦實體線下體驗發表會，代理商聯強國際表示，看好台灣消費者熱衷於社群分享的習慣與需求，DJI Pocket 2在秒速開機、極速精準定位對焦、智能收音功能都有亮點，更增添直播功能，堪稱社群分享神器，將可望接續Osmo Packet穩坐口袋相機的龍頭寶座。

聯強國際表示，DJI Pocket 2結合手持雲台與高端影像設備，其訴求是讓一般人也能夠輕易拍出高清穩定、卓越品質的影像，加上其體積輕巧便攜，不僅適合一般人用於分享旅遊見聞、生活日常，更升級收音系統，可幫助用戶順利完成外場採訪或VLOG拍攝，以前大型錄影設備才能達到的錄音效果，小巧的DJI Pocket 2即可輕鬆實現。

DJI Pocket 2，搭載1/1.7英寸CMOS感測器及等效焦距20mm的F1.8倍光圈鏡頭，最高可拍攝6400萬像素照片及4K/60fps視頻，畫質更逼真、視角更寬廣；支援HDR視頻，極大提升視頻的亮度動態範圍，全面升級的混合對焦2.0技術，讓DJI Pocket 2對焦又快又準，同時8倍變焦功能讓遠處美景唾手可得。

DJI Pocket 2內置四個方向麥克風，具備立體聲錄製，影像聲臨其境，加上聲場跟隨、音頻變焦、收音指向性切換及智能降風噪等創新功能，共同組成產品獨有的矩陣收音系統，提供最高品質的音頻紀錄。

此次DJI Pocket 2更首創推出聲場跟隨功能，讓聲音跟隨雲台轉動的方位變化，音頻同樣支援變焦，當用戶使用變焦功能時，音量也會隨著畫面大小進行同步調整。為了濾除背景雜音，亦可選擇智能降風噪，保持音質的清晰通透。針對專業錄音需求的用戶，收音指向性切換又可支持全向、向前、前後雙向等3種不同方位，收音範圍可由使用者自訂。

DJI Pocket 2延續上一代便攜的外觀設計，遵循大簡至美的設計理念，整機尺寸124.7X38.1X30mm，重量僅117克，內置875mAh鋰電池，在1080P視頻拍攝下可達140分鐘的超強續航力。

此外，更支援1秒開機，捕捉瞬間精彩，全面升級自動美顏功能，可調節美顏設置；設備跌落時DJI Pocket 2可迅速感知並及時對雲台進行保護。