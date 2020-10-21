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滿滿芋泥溢出！早安美芝城6款「芋泥早餐」好幸福

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
療芋起司總會，每份80元。圖／早安美芝城提供
療芋起司總會，每份80元。圖／早安美芝城提供

創立30餘年的連鎖早餐「早安美芝城」，此次與鮮乳坊、瓜瓜園合作，以台灣在地的檳榔心芋頭，推出「療芋起司總匯、療芋起司厚蛋吐司、療芋濃鮮奶、療芋三明治、療芋起司三明治、療芋肉鬆三明治」等6款芋泥系產品，預計於10月23日登場。

此次早安美芝城所推出的芋泥系餐點中，選用瓜瓜園所生產的檳榔心芋頭，僅取用中段部位製成芋泥，標榜無添加化學色素及香精，具有細微芋頭顆粒的多層次綿密口感。鮮奶則是使用鮮乳坊許慶良鮮乳，具有純而不膩的天然滋味。其中「療芋起司總匯」以芋泥為基底，搭配新鮮生菜、散蛋與起司，藉由配料與吐司間的搭配，更添芋泥柔綿口感，每份80元。「療芋起司厚蛋土司」，結合半融化的起司及厚度升級的嫩煎蛋，以甜鹹交錯的方式，帶來層次變化，每份70元，僅限65間概念店販售。

使用鮮乳坊許慶良鮮乳製成的「療芋濃鮮奶」散發有自然香甜，還有2顆紮實芋泥球，每杯89元，僅限指定門市販售。除此之外，早安美芝城也另推出3款不定時販售的芋泥餐點。包括鋪滿芋泥內餡的「療芋三明治」，還有芋泥搭配起司、肉鬆等佐料的「療芋起司三明治」、「療芋肉鬆三明治」，每份均為45元。

療癒起司厚蛋吐司，每份70元。圖／早安美芝城提供
療癒起司厚蛋吐司，每份70元。圖／早安美芝城提供
以純芋泥為主，或搭配肉鬆、起司的療芋三明治，每份45元。圖／早安美芝城提供
以純芋泥為主，或搭配肉鬆、起司的療芋三明治，每份45元。圖／早安美芝城提供
療芋濃鮮奶，每杯89元。圖／早安美芝城提供
療芋濃鮮奶，每杯89元。圖／早安美芝城提供

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