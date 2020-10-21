超限量飛輪就八只！Montblanc複雜腕表 鏤空秀芯藝

開放是一種氣度，正因為大開大闔、正面對待，才能展現瞭然於心的底蘊。萬寶龍（Montblanc）推出新款「明星傳承系列外置陀飛輪鏤空限量款8」，除了表款原本特色的外置陀飛輪，整只表款採鏤空設計，限量18只，大方表「芯」藝。

品牌專利的外置陀飛輪（Exo-Tourbillon）是由高階的Villeret機芯廠耗時三年研發、製造，最早誕生於2010年。由於將擺輪置於陀飛輪框架上方，體積順利縮小、同時降低約30％的能量耗損，並呼應了Exo原本在希臘文中「外側」的意義。

可別小看闊別十年後、2020年的MB M18.69鏤空機芯，五個立柱型結構支撐起重要零件如：頂部主夾板、發條盒和底部傳動齒輪系橋板，也由於鏤空設計，完全捨棄底蓋和表面後，讓人360度欣賞這枚複雜機芯的細節修飾與力學之美，例如：魚鱗紋飾、鏡面拋光與內角的倒角處理，其中內角的倒角處理便多達400個以上，難怪腕表僅採限量8只發行。