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超限量飛輪就八只！Montblanc複雜腕表 鏤空秀芯藝

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
2015年時，Montblanc也曾推出結合外置陀飛輪與計時碼表的Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph。圖 / Montblanc提供。
2015年時，Montblanc也曾推出結合外置陀飛輪與計時碼表的Heritage Chronométrie ExoTourbillon Minute Chronograph。圖 / Montblanc提供。

開放是一種氣度，正因為大開大闔、正面對待，才能展現瞭然於心的底蘊。萬寶龍（Montblanc）推出新款「明星傳承系列外置陀飛輪鏤空限量款8」，除了表款原本特色的外置陀飛輪，整只表款採鏤空設計，限量18只，大方表「芯」藝。

品牌專利的外置陀飛輪（Exo-Tourbillon）是由高階的Villeret機芯廠耗時三年研發、製造，最早誕生於2010年。由於將擺輪置於陀飛輪框架上方，體積順利縮小、同時降低約30％的能量耗損，並呼應了Exo原本在希臘文中「外側」的意義。

可別小看闊別十年後、2020年的MB M18.69鏤空機芯，五個立柱型結構支撐起重要零件如：頂部主夾板、發條盒和底部傳動齒輪系橋板，也由於鏤空設計，完全捨棄底蓋和表面後，讓人360度欣賞這枚複雜機芯的細節修飾與力學之美，例如：魚鱗紋飾、鏡面拋光與內角的倒角處理，其中內角的倒角處理便多達400個以上，難怪腕表僅採限量8只發行。

同時表面的時間盤也採用白色的大明火琺瑯搭配軌道式分鐘刻度、金質柳葉指針，定價則約419萬6,500元

從1902年創廠、位於Villeret的Minerva機芯廠，為萬寶龍在2010年時打造出專利的外置陀飛輪。圖 / Montblanc提供。
從1902年創廠、位於Villeret的Minerva機芯廠，為萬寶龍在2010年時打造出專利的外置陀飛輪。圖 / Montblanc提供。
因為鏤空形式，除了增添機芯加工時的困難度，也讓觀賞者可高程度欣賞機芯的通透之美。圖 / Montblanc提供。
因為鏤空形式，除了增添機芯加工時的困難度，也讓觀賞者可高程度欣賞機芯的通透之美。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，明星傳承系列外置陀飛輪鏤空腕錶限量款8，419萬6,500元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍，明星傳承系列外置陀飛輪鏤空腕錶限量款8，419萬6,500元。圖 / Montblanc提供。

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