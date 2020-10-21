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鐘瑶瘦穿BOTTEGA VENETA讓人各種羨慕記妒恨 預告將有大尺度演出

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供

BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店，30坪空間以女裝配件服裝、男性配件為主，白色主調帶來清亮寬敞的視覺，鐘瑶開心試穿秋冬女裝，大讚垂墜度更顯輪廓線條美，纖瘦流暢讓人眼睛一亮，她加碼開玩笑說，「除了看起來很瘦，還有餓的感覺。」

鐘瑶表示正在拍攝還無法曝光的影集，但透露將有視覺強烈的大尺度演出，「露百分之幾還不能說，至於露前？還是露後？前面不太好看，還是露後面好了。」秋冬新品中她大推奇異綠配件系列，顏色相當舒心，之中最愛像抱枕一樣輕盈蓬鬆的Cassette包款，手感和視覺都給人療癒好心情；奇異綠The Puddle鞋也給她小驚喜，「足弓有設計支撐，穿上後是超乎想像的舒適。」

全新店鋪以通透的視覺貫穿，彰顯了秋冬新品的色彩，大幅透明櫥窗搭配品牌標誌性編織圖紋，新穎搶眼，暖色調的軟墊皮革座椅則，讓空間顯得沉穩奢華；女裝手袋、小皮件、鞋履、眼鏡、香氛等單品和男裝配件的秋冬全新款，即起上市，其中Cassette包款推出肩背、手提雙金屬鍊款式，亦可側背、將短背帶繞在手腕拍攝社群穿搭照，是相當吸睛的時髦設計。

The Puddle奇異綠踝靴，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Puddle奇異綠踝靴，20,100元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶手上拿著秋冬新款鍊帶奇異綠Cassette 包款。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶手上拿著秋冬新款鍊帶奇異綠Cassette 包款。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Crisscross黑色編織小羊皮手拿包，90,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Crisscross黑色編織小羊皮手拿包，90,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV Whirl糖粉色螺旋型紙質小牛皮手拿包，65,700元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BV Whirl糖粉色螺旋型紙質小牛皮手拿包，65,700元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Lean奶油色磨光小牛皮踝靴，36,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Lean奶油色磨光小牛皮踝靴，36,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Fold燕麥米金釦背帶方形編織小羊皮側背包，15萬9,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Fold燕麥米金釦背帶方形編織小羊皮側背包，15萬9,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Fold奇異綠金釦背帶方形編織小羊皮側背包，15萬9,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
The Fold奇異綠金釦背帶方形編織小羊皮側背包，15萬9,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Padded濃咖啡編織小羊皮肩包，19萬8,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Padded濃咖啡編織小羊皮肩包，19萬8,800元。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶背著The Fold金釦背帶方形編織小羊皮側背包，15萬9,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶背著The Fold金釦背帶方形編織小羊皮側背包，15萬9,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供
鐘瑶詮釋BOTTEGA VENETA秋冬新款。圖／BOTTEGA VENETA提供

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