鐘瑶瘦穿BOTTEGA VENETA讓人各種羨慕記妒恨 預告將有大尺度演出

BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店,30坪空間以女裝配件服裝、男性配件為主,白色主調帶來清亮寬敞的視覺,鐘瑶開心試穿秋冬女裝,大讚垂墜度更顯輪廓線條美,纖瘦流暢讓人眼睛一亮,她加碼開玩笑說,「除了看起來很瘦,還有餓的感覺。」

鐘瑶表示正在拍攝還無法曝光的影集,但透露將有視覺強烈的大尺度演出,「露百分之幾還不能說,至於露前?還是露後?前面不太好看,還是露後面好了。」秋冬新品中她大推奇異綠配件系列,顏色相當舒心,之中最愛像抱枕一樣輕盈蓬鬆的Cassette包款,手感和視覺都給人療癒好心情;奇異綠The Puddle鞋也給她小驚喜,「足弓有設計支撐,穿上後是超乎想像的舒適。」