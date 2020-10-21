鐘瑶瘦穿BOTTEGA VENETA讓人各種羨慕記妒恨 預告將有大尺度演出

BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店，30坪空間以女裝配件服裝、男性配件為主，白色主調帶來清亮寬敞的視覺，鐘瑶開心試穿秋冬女裝，大讚垂墜度更顯輪廓線條美，纖瘦流暢讓人眼睛一亮，她加碼開玩笑說，「除了看起來很瘦，還有餓的感覺。」

鐘瑶表示正在拍攝還無法曝光的影集，但透露將有視覺強烈的大尺度演出，「露百分之幾還不能說，至於露前？還是露後？前面不太好看，還是露後面好了。」秋冬新品中她大推奇異綠配件系列，顏色相當舒心，之中最愛像抱枕一樣輕盈蓬鬆的Cassette包款，手感和視覺都給人療癒好心情；奇異綠The Puddle鞋也給她小驚喜，「足弓有設計支撐，穿上後是超乎想像的舒適。」