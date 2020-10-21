換季必備！王可元帥穿UNIQLO厚T 秒變街頭最潮造型

天氣漸冷，但又沒需要出動到厚外套，很多人都會在穿搭時選擇連帽上衣或是磅數較厚的長袖T恤。而且，潮流人士也最愛以此單品來妝點造型，UNIQLO嗅到這樣的商機，推出厚T系列，還請來新銳演員王可元詮釋，無論是休閒、運動，讓人秒變街頭最潮穿搭。

像是王可元詮釋的經典休閒連帽上衣，帽子內側採用棉質混紡更速乾，讓冬日換洗不再煩惱，而且採用修身設計，能輕鬆穿在襯衫外，或是搭配風衣。而Ultra Stretch DRY休閒連帽上衣，今年秋冬進化使用彈性機能材質；雙面織紋休閒上衣，則運用雙層布料交織，讓內層膚觸更柔軟。值得一提的是#RT CHAOS休閒連帽上衣，是與時尚設計師品牌CHAOS合作，以復古POP字型加上背後搶眼印花，讓吸睛度飆升。除了厚T系列之外，UNIQLO還推出了飽和色系的DRY彈性休閒連帽外套，讓秋冬穿搭不無聊。

王可元詮釋UNIQLO休閒連帽上衣1,290元。圖／UNIQLO提供

另外，小朋友的服裝也該跟著換季了，所以H&M特別與台灣插畫家Whooli Chen合作，把其充滿夢幻和極富創意的風格，融入永續性更佳的材質，運用在裙裝、連帽T恤、連身服和運動褲等單品上。聯名迷你系列，有著溫暖、柔和的中性色調與黑色形成鮮明對比，再加上草綠色，柔和的粉紅色，海軍藍等流行色配色，模擬捕捉穿上這系列童裝孩子們的思想和內心，讓大自然野生動植物的圖案栩栩如生。

UNIQLO休閒連帽外套790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO休閒連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO#RT CHAOS休閒連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

H&M Whooli Chen聯名系列女童長袖連帽上衣599元。圖／H&M提供