液態麥香最對味 台啤特釀研究室推新品「黑色風潮」

台灣啤酒近期發表新品、限量釀造的「特釀研究室·黑色浪潮」，以濃郁麥香加上口感滑順平衡，打造出一款「燕麥司陶特（Oatmeal Stout）」類型新品，也為更進階風味的「特釀研究室」系列，帶來風味新選擇。

所謂的司陶特（Stout）啤酒是屬深色艾爾啤酒的其中一種。基本的Stout會帶有巧克力、黑莓與煙燻氣息，而依照英式傳統釀造工序的台啤這只「黑色浪潮」燕麥司陶特（Oatmeal Stout），則屬於其中一支，並以燕麥取代乳糖，帶有輕盈的咖啡與奶油香。風味濃郁而陽剛，香氣濃烈，酒體則呈深黑色，同時酒精濃度則為5.5%。

而台啤的「特釀研究室」，一向所定獨特原料、特殊工法與豐富有別於經典的別緻風味，例如先前發行的「金色年華」則以全程9度低溫發酵，帶來金黃色澤、清爽的啤酒花香與濃郁泡沫，並獲2020世界品質評鑑大賞的「金質獎」。

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