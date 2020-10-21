零瑕疵側臉！34歲韓星劉亞仁會保養 上妝也能養嬰兒肌

當紅韓星劉亞仁，目前正有電影「收屍人」在韓上映，連續奪下票房冠軍，而他也接下新代言，為韓國香緹卡代言，率先曝光的形象照，就是用完美側臉，搭配新上市的鑽石精萃氣墊粉餅，該款粉底上妝同時保養，且還能幫助動物保育，劉亞仁也曝光自己的保養秘訣，讓34歲的他依然養出嬰兒肌。

劉亞仁在「收屍人」中，挑戰無台詞演出，被網友大讚「演技好到讓人討厭」，他在片中，僅能靠表情、眼神演出，因此他私下保養時，最重視肌膚水潤感、氣色，因此他很重視肌膚管理。

目前正值換季，劉亞仁表示自己很重視「補水」，避免肌膚乾燥要隨時補充，上妝前、下戲後都會用香緹卡的五月玫瑰精華，滋潤肌膚。因為工作得長時間上妝，他則使用鑽石精萃氣墊粉餅，不用擔心肌膚悶住，因為添加護膚成分鑽石精萃，來自鑽石級精華+，讓劉亞仁即使化妝，也能持續保養。

香緹卡全新鑽石精萃氣墊粉餅，強調上裝遮瑕，也能持續保養，加入鑽石精萃成分，讓肌膚持續抵抗壓力，搭配水性粉底，柔化瑕疵，長期間使用也不會讓肌膚造成過度負擔，同時也是第一款加入慈善彩妝系列的粉底，白色外盒上，有大象圖案設計，部分收益將捐助大衛謝德里克野生動物基金會（Sheldrick Wildlife Trust），支持非洲肯亞的大象孤兒院計畫。