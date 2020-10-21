快訊

成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

免費的陷阱：為何廉價的山域活動，是保育與遊憩的雙輸？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

標誌性橘色優雅盒裝 愛馬仕鋼琴24色唇彩禮盒限量登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鋼琴24色唇彩禮盒，54,000元。圖／愛馬仕提供
鋼琴24色唇彩禮盒，54,000元。圖／愛馬仕提供

最近才推出秋冬限量色的愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，又打造了新的產品—鋼琴24色唇彩禮盒。這款禮盒不只以象徵隆重心意的愛馬仕最具識別度的橘色外盒精緻乘裝著唇膏，所有色選也都是Rouge Hermès中精選的24種標誌性色彩，用來當作禮物絕對是最貼心的選擇。

「對我而言，色彩就像一個個音符，連結這些音符便能產生震動、形成和弦，譜出色彩的音階。愛馬仕唇妝系列的24種顏色彼此共鳴，好比鋼琴的琴鍵，有它們陪伴左右，能夠彈奏出永無休止的美麗樂章。」愛馬仕彩妝系列創意總監Jérôme Touron表示，而24種顏色也呼應愛馬仕在巴黎福寶大道24 faubourg Saint- Honoré這個歷史悠久的旗艦店地址。

以漆彩、鍍金以及亮面金屬打造的唇膏管身一字排開，其實就像鋼琴裡的琴馬一樣，「唇膏管的磁套蓋上時所發出的聲音，唇膏滑過雙唇的聲音，漆彩、霧面、粉狀和質地之間的相互對應，霧面處理的拉絲金調，低調奢華的象徵。這些巧妙的對比呼應著唇彩的調色盤⋯⋯」愛馬仕鞋履及珠寶系列創意總監Pierre Hardy如此詩意地說著。而禮盒中的每一格，都標示了色調編號及名稱以及質地。

鋼琴24色唇彩禮盒已在精選愛馬仕專門店販售，限量發行440盒。

鋼琴24色唇彩禮盒，54,000元。圖／愛馬仕提供
鋼琴24色唇彩禮盒，54,000元。圖／愛馬仕提供
鋼琴24色唇彩禮盒，54,000元。圖／愛馬仕提供
鋼琴24色唇彩禮盒，54,000元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 唇彩

延伸閱讀

曾被評為最瘋狂的鋼琴家！全新風格三月登台

氣質「玫瑰調」全新3色 愛馬仕秋冬限量版唇膏將開賣！

攜手台灣藝術團隊豪華朗機工 愛馬仕petit h展登場

台灣獨家黑熊懶骨頭 愛馬仕petit h展睽違6年再度抵台

相關新聞

鐘瑶瘦穿BOTTEGA VENETA讓人各種羨慕記妒恨 預告將有大尺度演出

BOTTEGA VENETA在台北遠東SOGO百貨復興館開設全新專門店，30坪空間以女裝配件服裝、男性配件為主，白色主調...

換季必備！王可元帥穿UNIQLO厚T 秒變街頭最潮造型

天氣漸冷，但又沒需要出動到厚外套，很多人都會在穿搭時選擇連帽上衣或是磅數較厚的長袖T恤。而且，潮流人士也最愛以此單品來妝...

零瑕疵側臉！34歲韓星劉亞仁會保養 上妝也能養嬰兒肌

當紅韓星劉亞仁，目前正有電影「收屍人」在韓上映，連續奪下票房冠軍，而他也接下新代言，為韓國香緹卡代言，率先曝光的形象照，...

標誌性橘色優雅盒裝 愛馬仕鋼琴24色唇彩禮盒限量登場

最近才推出秋冬限量色的愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，又打造了新的產品—鋼琴24色唇彩禮盒。這款禮盒不只以象徵隆...

Jessica時髦選搭FENDI白色托特包 木村心美也愛大包款

超大托特包接棒時髦小廢包，成就包款極大、極小的雙流行指標，在疫情影響前最常來台灣的韓國女星Jessica，近期在個人Yo...

人氣CHANEL 19包變成小皮夾 香奈兒度假系列11月正式上市

眼看秋冬才剛到，香奈兒2020/21度假系列已即將在11月上市。特別在台北舉行預覽活動，將現場打造成溫暖舒適的時尚小屋，...

神力女超人強勢回歸！施華洛世奇聯名黃金飛鷹凸顯女力

DC迷期待已久的電影「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984），即將於年底上映，搶攻聖誕節檔期，是20...

悶壞了！線上旅展開紅盤 北投麗禧首日賣破千萬

北投麗禧溫泉酒店今日是線上旅展的第一天，因數年來堅持「一年一度」的年度折扣，只參與10/30至11/2舉辦的ITF台北國...

孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN 登LUISAVIAROMA推聯名限定

台灣時尚名媛孫芸芸2016成立同名首飾品牌YUN YUN SUN，自己擔任創意總監，設計活潑、時藏巧思趣味，從一開始的飾...

Vloger神器再升級！DJI Pocket 2收音功能全面進化

深受許多攝影玩家喜愛的DJI Osmo Pocket手持口袋型雲台相機，上市2年終於再推出新一代產品DJI Pocket...

丼飯買1送1、甜品第2份半價！涓豆腐、大河屋連拓新店

豆府集團旗下的「涓豆腐」韓式料理，自10月22日正式進駐台中新光三越中港店，開設全台第21間門市。為慶祝新店開幕，推出有...

7-11擴大支付生態圈 用LINE Pay消費滿額限量回饋點數

今年受疫情影響，帶動低接觸電子支付趨勢，7-ELEVEN今年1~9月電子支付使用人次突破2.7億，較去年同期成長超過10...

熱門新聞

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

扯！台鐵通報不實竟讓2列車通過44公分斷軌 林佳龍怒了

離職去西藏壯遊能改變人生？ 她曝悲慘下場 網：沒改變也值得

國泰大裁員 為何長榮華航都沒事還可以增班？

「太好賺了！」網狂問畢業後出路 一面倒選房仲贏台積電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。