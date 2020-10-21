標誌性橘色優雅盒裝 愛馬仕鋼琴24色唇彩禮盒限量登場

最近才推出秋冬限量色的愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，又打造了新的產品—鋼琴24色唇彩禮盒。這款禮盒不只以象徵隆重心意的愛馬仕最具識別度的橘色外盒精緻乘裝著唇膏，所有色選也都是Rouge Hermès中精選的24種標誌性色彩，用來當作禮物絕對是最貼心的選擇。

「對我而言，色彩就像一個個音符，連結這些音符便能產生震動、形成和弦，譜出色彩的音階。愛馬仕唇妝系列的24種顏色彼此共鳴，好比鋼琴的琴鍵，有它們陪伴左右，能夠彈奏出永無休止的美麗樂章。」愛馬仕彩妝系列創意總監Jérôme Touron表示，而24種顏色也呼應愛馬仕在巴黎福寶大道24 faubourg Saint- Honoré這個歷史悠久的旗艦店地址。

以漆彩、鍍金以及亮面金屬打造的唇膏管身一字排開，其實就像鋼琴裡的琴馬一樣，「唇膏管的磁套蓋上時所發出的聲音，唇膏滑過雙唇的聲音，漆彩、霧面、粉狀和質地之間的相互對應，霧面處理的拉絲金調，低調奢華的象徵。這些巧妙的對比呼應著唇彩的調色盤⋯⋯」愛馬仕鞋履及珠寶系列創意總監Pierre Hardy如此詩意地說著。而禮盒中的每一格，都標示了色調編號及名稱以及質地。