全台限量300支！ 瑞典高岸舞雪莉威士忌11月開搶

史上第一支，使用5種雪莉桶的單一麥芽威士忌來了！

來自瑞典的高岸（High Coast）威士忌，即將於11月在台灣推出創新限量單品舞雪莉（CINCO），瘋狂而大膽的揉合5種風格的雪莉酒桶熟成，在瑞典當地於疫情期間上市隨即銷售一空，在全球酒迷苦於無法購得之時，台灣總代理獨家取得限量300瓶配額，酒精濃度50.5%，每瓶500毫升，建議售價3,200元。

高岸舞雪莉單一麥芽威士忌這次創新的極致製酒手法，再次突破市場想像。將100%全無泥煤Pilsner啤酒麥芽，在200公升的波本桶中熟成2.66 跟5.64年，再轉入來自西班牙5種風格雪莉桶熟成，包括了被稱為「最神秘」的Palo Cortado，人為難以控制釀造過程，由大自然的奇蹟賦予尊貴細緻且難以複製的渾厚風味；頂級珍貴的 Amontillado，經過氧化陳年，奠基豐富的口感與堅果風味；Pedro Ximénez（俗稱PX桶）濃郁的葡萄乾滋味，貢獻了關鍵的甜度；至於熟悉宜人的 Oloroso及Fino，前者帶來飽滿的果乾風味，後者表現出清新優雅的水果香氣。

使用來自西班牙5種風格雪莉酒熟成，包括了被稱為「最神秘」的Palo Cortado，人為難以控制釀造過程，由大自然的奇蹟賦予尊貴細緻且難以複製的渾厚風味；頂級珍貴的Amontillado，經過氧化陳年，奠基豐富的口感與堅果風味；Pedro Ximénez（俗稱PX桶）濃郁的葡萄乾滋味，貢獻了關鍵的甜度；至於熟悉宜人的Oloroso及Fino，前者帶來飽滿的果乾風味，後者表現出清新優雅的水果香氣。

位在冰川旁的瑞典高岸釀酒廠蒸餾出純淨、充滿果香的新酒，披上不同風格的雪莉酒風味，首席釀酒師使用相同的比例勾兌，並特地添加了一桶使用美國橡木的PX雪莉桶，為歐洲橡木特有的辛香料氣息，增添一絲清甜，創造出「舞雪莉」多層次的豐厚口感，無添加焦糖調色的天然金褐色澤，溫潤而撫慰人心的特質，完全契合這漸涼的秋冬之際。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康