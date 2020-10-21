德誼數位週五開賣iPhone 12 搶頭香直接送Apple Watch

iPhone 12系列即將開賣，各銷售通路都火熱推出預約活動，並祭出多項好康向果粉們招手！

德誼數位推出超強排隊活動，將於10月23日上午8點在台北三創生活館舉辦搶頭香活動，凡至三創德誼數位門市排隊購買iPhone 12系列的前66名消費者人人有獎，當天首位成功購得iPhone 12系列新機者，即贈送價值13,900元的Apple Watch Series 6，前2～66名則享有扭蛋抽獎機會，獎項內容多元豐富，包含Apple Watch SE、Harman Kardon NEO藍牙喇叭、JBL Duet mini無線藍牙耳機以及Moshi皮革卡片夾/鑰匙包等。

德誼數位也祭出舊機換新服務，開賣前消費者可憑舊手機到全台德誼門市預先估價，並於iPhone 12開賣後到店購機直接做折抵，除折抵金額優於市場的折抵價格外，指定Android品牌舊機換iPhone 12系列新機，原估價折抵金額再加碼折抵10%，讓新舊果粉都有好康。