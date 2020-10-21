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德誼數位週五開賣iPhone 12 搶頭香直接送Apple Watch

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
STUDIO A預約量相較去年超過1倍，以新色 iPhone 12 Pro太平洋藍及iPhone 12藍色為最多，佔了近6成。圖／蘋果提供
STUDIO A預約量相較去年超過1倍，以新色 iPhone 12 Pro太平洋藍及iPhone 12藍色為最多，佔了近6成。圖／蘋果提供

iPhone 12系列即將開賣，各銷售通路都火熱推出預約活動，並祭出多項好康向果粉們招手！

德誼數位推出超強排隊活動，將於10月23日上午8點在台北三創生活館舉辦搶頭香活動，凡至三創德誼數位門市排隊購買iPhone 12系列的前66名消費者人人有獎，當天首位成功購得iPhone 12系列新機者，即贈送價值13,900元的Apple Watch Series 6，前2～66名則享有扭蛋抽獎機會，獎項內容多元豐富，包含Apple Watch SE、Harman Kardon NEO藍牙喇叭、JBL Duet mini無線藍牙耳機以及Moshi皮革卡片夾/鑰匙包等。

德誼數位也祭出舊機換新服務，開賣前消費者可憑舊手機到全台德誼門市預先估價，並於iPhone 12開賣後到店購機直接做折抵，除折抵金額優於市場的折抵價格外，指定Android品牌舊機換iPhone 12系列新機，原估價折抵金額再加碼折抵10%，讓新舊果粉都有好康。

迎接iPhone 12系列，STUDIO A除了開放會員預約新機，更推出加購SA Care 2.0全方位保障計劃2年期，即可獲得Apple EarPods原廠耳機、SAP 18W充電器與無線充電盤，或Type C to Lightning傳輸線等最高價值2,570元的實用配件。蘋果這次盒裝沒附的配件，STUDIO A幫你補上！

德誼數位預約iPhone 12的消費者有超過7成選擇新色藍色及綠色，容量以128GB最受歡迎。圖／蘋果提供
德誼數位預約iPhone 12的消費者有超過7成選擇新色藍色及綠色，容量以128GB最受歡迎。圖／蘋果提供

蘋果 iPhone 12

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