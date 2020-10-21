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Jessica時髦選搭FENDI白色托特包 木村心美也愛大包款

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
FENDI Roma Shopper白色包款，68,000元。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper白色包款，68,000元。圖／FENDI提供

超大托特包接棒時髦小廢包，成就包款極大、極小的雙流行指標，在疫情影響前最常來台灣的韓國女星Jessica，近期在個人Youtube頻道的新一期主題「what'sIn My Bag」中，分享了她平常會帶出門的小物，她拿來示範的包包正是最新的FENDI Roma Shopper白色托特包；而木村心美Cocomi近期也在IG曬了兩款DIOR Book Tote，展現精品大包的奢華與帥氣。

Jessica手中的輕巧FENDI Roma Shopper輕巧，帆布材質相對耐用，內側有大容量置物空間，外觀則硬挺有型，整體感是優雅、實用又時髦的輪廓；在側邊設計造型綁帶，可以隨著內容物調節包袋形狀，除了購物採買之外，也是小旅行的實用包款。木村心美在IG上銘謝日本VOCE雜誌送給她蛋糕，身上拎著Book Tote，也是呼應大包款流行，她還有另一只迪奧經典灰色款，Book Tote首度發表於2018春夏系列，托特包身表布的織法，運用了特別的12頭刺繡機進行，每款手提包都來自15到17小時的手工製作，再運送至義大利佛羅倫斯的皮革工坊剪裁帆布，是名媛必備款。

侯佩岑也選搭了義大利品牌Loro Piana的Inside Out托特包，可內外翻轉、雙面使用，透過工匠的手工縫製，呈現三種異材質拼接的精緻，包款內還附有一個可以單獨取下使用的撞色小包，Inside Out初發表於2019年春夏，如今已成為品牌配件代表作之一。

█Jessica「what'sIn My Bag」影片連結 :

https://www.youtube.com/watch?v=imulK7w-RLo

木村心美搭襯DIOR Book Tote包款。圖／取自IG
木村心美搭襯DIOR Book Tote包款。圖／取自IG
FENDI Roma Shopper白色包款內部示意圖，68,000元。圖／FENDI提供
FENDI Roma Shopper白色包款內部示意圖，68,000元。圖／FENDI提供
Jessica和木村心美都展現精品大容量托特包的穿搭。圖／取自IG
Jessica和木村心美都展現精品大容量托特包的穿搭。圖／取自IG
Jessica以甜美的穿搭配襯FENDI Roma Shopper白色包款，68,000元。圖／取自IG
Jessica以甜美的穿搭配襯FENDI Roma Shopper白色包款，68,000元。圖／取自IG
木村心美搭襯DIOR Book Tote包款。圖／取自IG
木村心美搭襯DIOR Book Tote包款。圖／取自IG
木村心美搭襯DIOR Book Tote包款。圖／取自IG
木村心美搭襯DIOR Book Tote包款。圖／取自IG
Jessica在秀出日常包包裡的小物影片中，選用FENDI Roma Shopper白色包款，68,000元。圖／取自IG
Jessica在秀出日常包包裡的小物影片中，選用FENDI Roma Shopper白色包款，68,000元。圖／取自IG
侯佩岑選搭了義大利品牌Loro Piana的Inside Out托特包。圖／取自IG
侯佩岑選搭了義大利品牌Loro Piana的Inside Out托特包。圖／取自IG

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