Jessica時髦選搭FENDI白色托特包 木村心美也愛大包款

超大托特包接棒時髦小廢包，成就包款極大、極小的雙流行指標，在疫情影響前最常來台灣的韓國女星Jessica，近期在個人Youtube頻道的新一期主題「what'sIn My Bag」中，分享了她平常會帶出門的小物，她拿來示範的包包正是最新的FENDI Roma Shopper白色托特包；而木村心美Cocomi近期也在IG曬了兩款DIOR Book Tote，展現精品大包的奢華與帥氣。

Jessica手中的輕巧FENDI Roma Shopper輕巧，帆布材質相對耐用，內側有大容量置物空間，外觀則硬挺有型，整體感是優雅、實用又時髦的輪廓；在側邊設計造型綁帶，可以隨著內容物調節包袋形狀，除了購物採買之外，也是小旅行的實用包款。木村心美在IG上銘謝日本VOCE雜誌送給她蛋糕，身上拎著Book Tote，也是呼應大包款流行，她還有另一只迪奧經典灰色款，Book Tote首度發表於2018春夏系列，托特包身表布的織法，運用了特別的12頭刺繡機進行，每款手提包都來自15到17小時的手工製作，再運送至義大利佛羅倫斯的皮革工坊剪裁帆布，是名媛必備款。

侯佩岑也選搭了義大利品牌Loro Piana的Inside Out托特包，可內外翻轉、雙面使用，透過工匠的手工縫製，呈現三種異材質拼接的精緻，包款內還附有一個可以單獨取下使用的撞色小包，Inside Out初發表於2019年春夏，如今已成為品牌配件代表作之一。

█Jessica「what'sIn My Bag」影片連結 :