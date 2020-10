神力女超人強勢回歸！施華洛世奇聯名黃金飛鷹凸顯女力

DC迷期待已久的電影「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984),即將於年底上映,搶攻聖誕節檔期,是2017年「神力女超人」電影的續集。電影尚未上映,奧地利水晶品牌施華洛世奇(Swarovski)與華納兄弟及DC攜手合作,推出全系列飾品,以神力女超人所穿著的的標誌性「飛鷹黃金戰甲」為主要設計靈感,以璀璨的金色設計展現出女性非凡的魅力、力量和決心。

這是施華洛世奇與華納兄弟、DC第二度的合作,共有Atelier Swarovski及Swarovski兩個全新的閃亮系列,讚頌當代全球最受歡迎的女英雄。Swarovski系列共有一款手鐲、一款穿孔耳環、與一款流蘇耳環共三件飾品,透過金色調的閃耀設計聚焦W字母圖案的代表性符碼,凸顯神力女超人的力量。Atelier Swarovski系列包括高級奢華的項鍊、戒指、手鐲等,則從戰袍飛鷹的圖騰出發,展現非凡的力量感。 SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN穿孔耳環,7,990元。圖/施華洛世奇提供 SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN手鐲,9,990元。圖/施華洛世奇提供 ATELIER SWAROVSKI系列WONDER WOMAN手鐲,24,900元。圖/施華洛世奇提供 SWAROVSKI推出「DC WONDER WOMAN系列」,慶祝即將上映的「Wonder Woman 1984」電影。元。圖/施華洛世奇提供 ATELIER SWAROVSKI系列WONDER WOMAN戒指,8,990元。圖/施華洛世奇提供