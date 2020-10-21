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神力女超人強勢回歸！施華洛世奇聯名黃金飛鷹凸顯女力
DC迷期待已久的電影「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984），即將於年底上映，搶攻聖誕節檔期，是2017年「神力女超人」電影的續集。電影尚未上映，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與華納兄弟及DC攜手合作，推出全系列飾品，以神力女超人所穿著的的標誌性「飛鷹黃金戰甲」為主要設計靈感，以璀璨的金色設計展現出女性非凡的魅力、力量和決心。
這是施華洛世奇與華納兄弟、DC第二度的合作，共有Atelier Swarovski及Swarovski兩個全新的閃亮系列，讚頌當代全球最受歡迎的女英雄。Swarovski系列共有一款手鐲、一款穿孔耳環、與一款流蘇耳環共三件飾品，透過金色調的閃耀設計聚焦W字母圖案的代表性符碼，凸顯神力女超人的力量。Atelier Swarovski系列包括高級奢華的項鍊、戒指、手鐲等，則從戰袍飛鷹的圖騰出發，展現非凡的力量感。
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