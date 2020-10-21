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神力女超人強勢回歸！施華洛世奇聯名黃金飛鷹凸顯女力

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN穿孔耳環，3,990元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN穿孔耳環，3,990元。圖／施華洛世奇提供

DC迷期待已久的電影「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984），即將於年底上映，搶攻聖誕節檔期，是2017年「神力女超人」電影的續集。電影尚未上映，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與華納兄弟及DC攜手合作，推出全系列飾品，以神力女超人所穿著的的標誌性「飛鷹黃金戰甲」為主要設計靈感，以璀璨的金色設計展現出女性非凡的魅力、力量和決心。

這是施華洛世奇與華納兄弟、DC第二度的合作，共有Atelier Swarovski及Swarovski兩個全新的閃亮系列，讚頌當代全球最受歡迎的女英雄。Swarovski系列共有一款手鐲、一款穿孔耳環、與一款流蘇耳環共三件飾品，透過金色調的閃耀設計聚焦W字母圖案的代表性符碼，凸顯神力女超人的力量。Atelier Swarovski系列包括高級奢華的項鍊、戒指、手鐲等，則從戰袍飛鷹的圖騰出發，展現非凡的力量感。

SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN穿孔耳環，7,990元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN穿孔耳環，7,990元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN手鐲，9,990元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI FIT WONDER WOMAN手鐲，9,990元。圖／施華洛世奇提供
ATELIER SWAROVSKI系列WONDER WOMAN手鐲，24,900元。圖／施華洛世奇提供
ATELIER SWAROVSKI系列WONDER WOMAN手鐲，24,900元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI推出「DC WONDER WOMAN系列」，慶祝即將上映的「Wonder Woman 1984」電影。元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI推出「DC WONDER WOMAN系列」，慶祝即將上映的「Wonder Woman 1984」電影。元。圖／施華洛世奇提供
ATELIER SWAROVSKI系列WONDER WOMAN戒指，8,990元。圖／施華洛世奇提供
ATELIER SWAROVSKI系列WONDER WOMAN戒指，8,990元。圖／施華洛世奇提供

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