百貨周年慶 南消費者愛「回饋」北重「商品」

百貨公司周年慶是年底零售業盛事，對業績挹注貢獻也最明顯，但同樣都是周年慶，台灣南北的消費習慣卻大不相同。百貨業者分析，南台灣消費者關心的是「回饋」，而北台灣消費者更看重的則是「商品」

每年的百貨周年慶，所有業者強調的不外乎就是滿額回饋與特殊商品，但別以為只要回饋率越高，就能吸引越多的消費者。百貨業者指出，台中以南的百貨密度相對於北部來說並不那麼高，消費者對於回饋的重視程度超過其他條件，越是回饋率高的商場，周年慶的業績表現越是亮眼。

百貨業者舉例，今年高雄夢時代周年慶在9月底開跑，破天荒的打出了指定化妝品及香氛品牌消費滿2000元送300元、全館指定消費滿3000元送400元的史上前所未見的超低門檻、超高回饋，大幅超越了以往各家同業大都是滿5000元送500元的優惠，這種「破壞性」的促銷，也讓高雄夢時代周慶業績在南部特別突出。

而台灣北部，特別是大台北的百貨較為密集，廝殺程度超激烈，比較的對象多了，消費者看重的反而是商品力，最明顯的對比是，與高雄夢時代同時開跑、同樣打出最殺回饋的統一時代百貨台北店，周慶檔期表現只能說平平。

業者分析指出，台北市信義區、東區百貨密集，各家主打的商品都有些獨特性，消費者有太多比較的空間，選擇性也多，觀察消費者的消費行為，大多數心中的有屬意的品牌、首選的百貨商場，如果不是自己最愛、最獨特的商品，就算是回饋率再高，也不太會有非理性的消費行為出現。