人氣CHANEL 19變小錢包 香奈兒度假系列推薦款都在這！

眼看秋冬才剛到，香奈兒2020/21度假系列已即將在11月上市。特別在台北舉行預覽活動，將現場打造成溫暖舒適的時尚小屋，悠閒精緻的擺放著最新商品，在陰雨綿綿的天氣中讓大家提前感受充滿活力的春天氣息。

香奈兒2020/21度假系列大秀原本安排於今年五月在義大利卡布里島（Capri）舉行，因為考量疫情而取消，而這樣的突發狀況也讓這個系列從材料到整體風格都更實際和全面性，不只用了上個系列所留下的布料進行重組創作，注入地中海沿岸自然景致特色的設計元素也讓人懷念起海島旅遊的快樂時光。

藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 回想1960年代傳奇女星們到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，並以「輕旅行」的概念來操刀系列單品，不只要好攜帶，也要能變化成各種穿搭樣式，減低行李負擔。無論是長版、短版外套或罩衫，白天可以內搭泳衣，晚上換搭平口上衣與牛仔褲，也可以像是睡袍一樣單穿。海軍風的藍白配色也隨處可見，上衣或夾克下擺的布料設計可以繫出一個蝴蝶強調腰身，或是自然垂墜打造飄逸感。花朵形狀的鏤空細節點綴出更俏麗的口袋設計，像是海灘巾概念的長裙也展現出更悠閒自在的度假氣息。以九重葛花為靈感創作的套裝，主打柔美的粉紅色，更顯甜美。山茶花印花、斜紋軟呢裝飾牛仔褲，都是用現有的布料拼接而成的。