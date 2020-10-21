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人氣CHANEL 19變小錢包 香奈兒度假系列推薦款都在這！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
本季推出很多款可愛的迷你包。圖／香奈兒提供
本季推出很多款可愛的迷你包。圖／香奈兒提供

眼看秋冬才剛到，香奈兒2020/21度假系列已即將在11月上市。特別在台北舉行預覽活動，將現場打造成溫暖舒適的時尚小屋，悠閒精緻的擺放著最新商品，在陰雨綿綿的天氣中讓大家提前感受充滿活力的春天氣息。

香奈兒2020/21度假系列大秀原本安排於今年五月在義大利卡布里島（Capri）舉行，因為考量疫情而取消，而這樣的突發狀況也讓這個系列從材料到整體風格都更實際和全面性，不只用了上個系列所留下的布料進行重組創作，注入地中海沿岸自然景致特色的設計元素也讓人懷念起海島旅遊的快樂時光。

藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 回想1960年代傳奇女星們到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，並以「輕旅行」的概念來操刀系列單品，不只要好攜帶，也要能變化成各種穿搭樣式，減低行李負擔。無論是長版、短版外套或罩衫，白天可以內搭泳衣，晚上換搭平口上衣與牛仔褲，也可以像是睡袍一樣單穿。海軍風的藍白配色也隨處可見，上衣或夾克下擺的布料設計可以繫出一個蝴蝶強調腰身，或是自然垂墜打造飄逸感。花朵形狀的鏤空細節點綴出更俏麗的口袋設計，像是海灘巾概念的長裙也展現出更悠閒自在的度假氣息。以九重葛花為靈感創作的套裝，主打柔美的粉紅色，更顯甜美。山茶花印花、斜紋軟呢裝飾牛仔褲，都是用現有的布料拼接而成的。

這次也同樣推出很多款可愛的迷你包，可收納Airpods的掛飾項鍊包、腰包、手機包等都結合了經典的皮穿鍊、菱格紋概念，備受歡迎的WOC（Wallet On Chain）也有以CHANEL 19造型設計的款式，典雅百搭。流蘇斜紋軟呢Hobo包、絨毛菱格紋肩背包也流露更年輕率性的海灘風輕鬆姿態，小型束口包想呈現出在外度假隨興拎包的瀟灑感，也特別加上皮穿鍊元素，讓整體輪廓更俐落細膩。編織、亮片刺繡等等工坊精細工藝，也都讓多彩的包款看來更充滿樂鬧歡愉的海島氛圍。鞋款方面，以人字皮穿鍊涼鞋、山茶花裝飾高跟鞋，以及絨毛雙色瑪莉珍鞋為主。

無論是長版、短版外套或罩衫，白天可以內搭泳衣，晚上換搭平口上衣與牛仔褲，也可以像是睡袍一樣單穿。圖／香奈兒提供
無論是長版、短版外套或罩衫，白天可以內搭泳衣，晚上換搭平口上衣與牛仔褲，也可以像是睡袍一樣單穿。圖／香奈兒提供
珊瑚粉菱格紋緄邊Hobo包，12萬4,000元。圖／香奈兒提供
珊瑚粉菱格紋緄邊Hobo包，12萬4,000元。圖／香奈兒提供
以九重葛花為靈感創作的套裝，主打柔美的粉紅色，更顯甜美。圖／香奈兒提供
以九重葛花為靈感創作的套裝，主打柔美的粉紅色，更顯甜美。圖／香奈兒提供
白色皮革菱格紋皮穿鍊迷你耳機包，31,100元。圖／香奈兒提供
白色皮革菱格紋皮穿鍊迷你耳機包，31,100元。圖／香奈兒提供
以遮陽板設計的太陽眼鏡非常有型。圖／香奈兒提供
以遮陽板設計的太陽眼鏡非常有型。圖／香奈兒提供
海軍風的藍白配色也隨處可見。圖／香奈兒提供
海軍風的藍白配色也隨處可見。圖／香奈兒提供
白色皮穿鍊迷你耳機包腰鍊，69,300元。圖／香奈兒提供
白色皮穿鍊迷你耳機包腰鍊，69,300元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革鍊帶小包，63,800元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革鍊帶小包，63,800元。圖／香奈兒提供
紅色皮革皮穿鍊涼鞋，34,600元。圖／香奈兒提供
紅色皮革皮穿鍊涼鞋，34,600元。圖／香奈兒提供
這系列單品不只要好攜帶，也要能變化成各種穿搭樣式，減低行李負擔。圖／香奈兒提供
這系列單品不只要好攜帶，也要能變化成各種穿搭樣式，減低行李負擔。圖／香奈兒提供
山茶花印花牛仔褲是用現有布料打造而成。圖／香奈兒提供
山茶花印花牛仔褲是用現有布料打造而成。圖／香奈兒提供
度假系列回想1960年代傳奇女星們到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，並以「輕旅行」的概念來操刀系列單品。圖／香奈兒提供
度假系列回想1960年代傳奇女星們到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，並以「輕旅行」的概念來操刀系列單品。圖／香奈兒提供
米色辮繩皮穿鍊穆勒鞋，40,100元。圖／香奈兒提供
米色辮繩皮穿鍊穆勒鞋，40,100元。圖／香奈兒提供
本季推出很多款可愛的迷你包。圖／香奈兒提供
本季推出很多款可愛的迷你包。圖／香奈兒提供
可以看到很多彩色印花、地中海沿岸的自然景致配色。圖／香奈兒提供
可以看到很多彩色印花、地中海沿岸的自然景致配色。圖／香奈兒提供
絲巾搭配牛仔褲展現度假氣息。圖／香奈兒提供
絲巾搭配牛仔褲展現度假氣息。圖／香奈兒提供
白色絨毛雙色瑪莉珍鞋，28,800元。圖／香奈兒提供
白色絨毛雙色瑪莉珍鞋，28,800元。圖／香奈兒提供
白色皮革菱格紋CHANEL 19小包，52,000元。圖／香奈兒提供
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珊瑚粉皮革皮穿鍊束口包，15萬3,100元。圖／香奈兒提供
珊瑚粉皮革皮穿鍊束口包，15萬3,100元。圖／香奈兒提供
金色皮革飾以山茶花高跟涼鞋，43,800元。圖／香奈兒提供
金色皮革飾以山茶花高跟涼鞋，43,800元。圖／香奈兒提供
上衣或夾克下擺的布料設計可以繫出一個蝴蝶強調腰身，或是自然垂墜打造飄逸感。圖／香奈兒提供
上衣或夾克下擺的布料設計可以繫出一個蝴蝶強調腰身，或是自然垂墜打造飄逸感。圖／香奈兒提供

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