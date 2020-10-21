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悶壞了！線上旅展開紅盤 北投麗禧首日賣破千萬

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
雅緻豪華客房一泊二食券16400元，含雍翠庭「典藏海陸套餐」(售價2580元)兩套。圖／北投麗禧溫泉酒店提供
雅緻豪華客房一泊二食券16400元，含雍翠庭「典藏海陸套餐」(售價2580元)兩套。圖／北投麗禧溫泉酒店提供

北投麗禧溫泉酒店今日是線上旅展的第一天，因數年來堅持「一年一度」的年度折扣，只參與10/30至11/2舉辦的ITF台北國際旅展，加上疫情帶起國旅風潮，開賣首日就達成一千萬業績。

據北投麗禧統計，熱銷商品為「豪華雅緻客房一泊二食券」祭出7折優惠、「雅緻山景客房9,999住宿券（原價65折）」。此外，秋冬泡湯季節到來，不少旅客也會「囤」泡湯券，「露天風呂全年券1,300元/張」(原價72折)、「獨立湯屋泡湯券1,800元/張」(原價78折)，還有「夏季露天風呂券1,000元/張」(原價56折)，也是熱銷商品。

北投麗禧線上旅展開跑自即日起至11月6日下午14:00；於台北國際旅展期間，泡湯券購買金額超過12,000元，即贈露天風呂5折券2張或獨立湯屋5折券1張。可上網查詢或洽：02-2898-8888。

北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房住宿券」售價9999元，約為原價65折優惠，只在線上旅展獨家販售。圖／北投麗禧溫泉酒店提供
北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房住宿券」售價9999元，約為原價65折優惠，只在線上旅展獨家販售。圖／北投麗禧溫泉酒店提供

旅展 北投 疫情

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