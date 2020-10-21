悶壞了！線上旅展開紅盤 北投麗禧首日賣破千萬

北投麗禧溫泉酒店今日是線上旅展的第一天，因數年來堅持「一年一度」的年度折扣，只參與10/30至11/2舉辦的ITF台北國際旅展，加上疫情帶起國旅風潮，開賣首日就達成一千萬業績。

據北投麗禧統計，熱銷商品為「豪華雅緻客房一泊二食券」祭出7折優惠、「雅緻山景客房9,999住宿券（原價65折）」。此外，秋冬泡湯季節到來，不少旅客也會「囤」泡湯券，「露天風呂全年券1,300元/張」(原價72折)、「獨立湯屋泡湯券1,800元/張」(原價78折)，還有「夏季露天風呂券1,000元/張」(原價56折)，也是熱銷商品。