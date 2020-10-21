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孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN 登LUISAVIAROMA推聯名限定
台灣時尚名媛孫芸芸2016成立同名首飾品牌YUN YUN SUN，自己擔任創意總監，設計活潑、時藏巧思趣味，從一開始的飾品配件，到18K金及寶石製成的珠寶訂製，逐漸建立起死忠粉絲。今年YUN YUN SUN更與全球知名購物網站LuisaViaRoma合作，除了在全球網站上販售YUN YUN SUN品牌的創意設計，孫芸芸也特別推出獨家的聯名膠囊系列，自即日起僅限於此全球網站上販售。
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列以七彩水鑽為基礎，共有兩款項鍊與三款耳環，採用青銅、壓克力、鋯石打造，其中一款耳環與耳掛式耳環更裝飾垂墜搖曳的長流蘇，配戴起來視覺效果相當強烈。在上市前更早已經受到許多時尚圈內人的青睞，包括女星舒淇、超模納塔莎波利（Natasha Poly）以及全球知名的時尚部落客，都已經搶先混搭在日常的穿搭上。
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