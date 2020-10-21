快訊

「台灣第一特務」涉共諜案 法官裁定羈押禁見

日職／陳偉殷客場先發戰西武 上演14歲差左投對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN 登LUISAVIAROMA推聯名限定

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
孫芸芸演繹LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
孫芸芸演繹LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供

台灣時尚名媛孫芸芸2016成立同名首飾品牌YUN YUN SUN，自己擔任創意總監，設計活潑、時藏巧思趣味，從一開始的飾品配件，到18K金及寶石製成的珠寶訂製，逐漸建立起死忠粉絲。今年YUN YUN SUN更與全球知名購物網站LuisaViaRoma合作，除了在全球網站上販售YUN YUN SUN品牌的創意設計，孫芸芸也特別推出獨家的聯名膠囊系列，自即日起僅限於此全球網站上販售。

LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列以七彩水鑽為基礎，共有兩款項鍊與三款耳環，採用青銅、壓克力、鋯石打造，其中一款耳環與耳掛式耳環更裝飾垂墜搖曳的長流蘇，配戴起來視覺效果相當強烈。在上市前更早已經受到許多時尚圈內人的青睞，包括女星舒淇、超模納塔莎波利（Natasha Poly）以及全球知名的時尚部落客，都已經搶先混搭在日常的穿搭上。

孫芸芸演繹LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
孫芸芸演繹LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Gurs項鍊，430美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Gurs項鍊，430美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Makemake耳環，300美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Makemake耳環，300美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Rhea耳環，300美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Rhea耳環，300美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Pavo耳環，270美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Pavo耳環，270美元。圖／YUN YUN SUN提供
超模Natasha Poly配戴LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列耳環。圖／YUN YUN SUN提供
超模Natasha Poly配戴LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列耳環。圖／YUN YUN SUN提供
舒淇配戴LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
舒淇配戴LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN登國際時尚精品網站LUISAVIAROMA，推出聯名限定膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN登國際時尚精品網站LUISAVIAROMA，推出聯名限定膠囊系列。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Columba項鍊，430美元。圖／YUN YUN SUN提供
LUISAVIAROMA X YUN YUN SUN膠囊系列Columba項鍊，430美元。圖／YUN YUN SUN提供

延伸閱讀

嗆辣歌手Jessi登「最佳身材榜」冠軍！用1招練出完美「蘋果臀」，打造誘人可樂瓶曲線

「Kpop最美女藝人」亞軍是16歲的她！IZ*ONE張員瑛外貌嫵媚又清新，逆天美腿長到鏡頭裝不下

「我敢說出我喜歡誰，你敢不敢？」《刻在你心底的名字》揪心語錄帶你回憶塵封的初戀

孫芸芸22年前舊照曝光，精緻美貌數十年如一！同框20歲女兒像姐妹，凍齡5秘訣公開

相關新聞

Jessica時髦選搭FENDI白色托特包 木村心美也愛大包款

超大托特包接棒時髦小廢包，成就包款極大、極小的雙流行指標，在疫情影響前最常來台灣的韓國女星Jessica，近期在個人Yo...

人氣CHANEL 19變小錢包 香奈兒度假系列推薦款都在這！

眼看秋冬才剛到，香奈兒2020/21度假系列已即將在11月上市。特別在台北舉行預覽活動，將現場打造成溫暖舒適的時尚小屋，...

神力女超人強勢回歸！施華洛世奇聯名黃金飛鷹凸顯女力

DC迷期待已久的電影「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984），即將於年底上映，搶攻聖誕節檔期，是20...

悶壞了！線上旅展開紅盤 北投麗禧首日賣破千萬

北投麗禧溫泉酒店今日是線上旅展的第一天，因數年來堅持「一年一度」的年度折扣，只參與10/30至11/2舉辦的ITF台北國...

孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN 登LUISAVIAROMA推聯名限定

台灣時尚名媛孫芸芸2016成立同名首飾品牌YUN YUN SUN，自己擔任創意總監，設計活潑、時藏巧思趣味，從一開始的飾...

Vloger神器再升級！DJI Pocket 2收音功能全面進化

深受許多攝影玩家喜愛的DJI Osmo Pocket手持口袋型雲台相機，上市2年終於再推出新一代產品DJI Pocket...

丼飯買1送1、甜品第2份半價！涓豆腐、大河屋連拓新店

豆府集團旗下的「涓豆腐」韓式料理，自10月22日正式進駐台中新光三越中港店，開設全台第21間門市。為慶祝新店開幕，推出有...

7-11擴大支付生態圈 用LINE Pay消費滿額限量回饋點數

今年受疫情影響，帶動低接觸電子支付趨勢，7-ELEVEN今年1~9月電子支付使用人次突破2.7億，較去年同期成長超過10...

買10送10！宜蘭綠舞ITF旅展祭「全年最優惠」3.6折起

全台最大旅展「ITF台北國際旅展」，將於10/30(五)至11/2(一)於南港展覽館登場，位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店也祭...

時光的堆疊 節奏與音聲的歷史回眺

屏風表演班創辦人李國修曾有句座右銘：「一輩子做好一件事、都算功德圓滿」。鐘表、腕表的世界裡，有各種發明、技術、複雜功能，...

耕耘本土市場！TISSOT搭周年慶順風車 祭優惠邀消費者嚐千元下午茶

受到新冠肺炎影響，國境封閉，少了觀光客後的鐘表品牌，都把目光放在經營本土市場，各自推出多元方案來吸客。其中，天梭表（TI...

資深玉女方文琳扮老 挑戰演出「明星養老院」70歲熟年院長

方文琳出道多年，今年破天荒接下生平第一齣舞台劇「明星養老院」，她將在劇中挑戰扮老，詮釋高齡70歲的「明星養老院」院長。方文琳說，她一直很嚮往演出舞台劇，接到監製王偉忠的邀約時確實有點忐忑，但還是鼓起勇氣接受挑戰。儘管已經獲得金鐘影后的肯定，方文琳謙虛表示，「我在舞台劇領域還是幼幼班！」

熱門新聞

「史上最美區間車」廁所變少挨批 專家：捷運象山到淡水也沒廁所

7縣市豪雨大雨特報！今明雨最大 「沙德爾」最快明轉中颱

扯！台鐵通報不實竟讓2列車通過44公分斷軌 林佳龍怒了

離職去西藏壯遊能改變人生？ 她曝悲慘下場 網：沒改變也值得

「太好賺了！」網狂問畢業後出路 一面倒選房仲贏台積電

她曝當公務員7個月壓力大想離職原因 網友勸：逃避可恥但有用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。