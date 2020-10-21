Vloger神器再升級！DJI Pocket 2收音功能全面進化

深受許多攝影玩家喜愛的DJI Osmo Pocket手持口袋型雲台相機，上市2年終於再推出新一代產品DJI Pocket 2，除了維持比一般手持雲台更迷你的小巧機身，DJI Pocket 2在鏡頭規格、對焦速度、收音功能，以及配件擴充性上都有大幅進化，讓人人一機在手都能變身拍片高手。DJI Pocket 2標準版建議售價12,000元，11月1日起於PChome 24h購物、momo購物網DJI品牌授權館優先開賣。

單手即能輕鬆操作的DJI Pocket 2，搭載1/1.7英寸CMOS感測器及等效焦距20mm的F1.8倍光圈鏡頭，最高可拍攝6400萬像素照片及4K/60fps影片，全面升級的混合對焦2.0技術，讓DJI Pocket 2對焦又快又準，最高8倍變焦的功能，更讓遠處美景也能輕鬆盡收手中。DJI Pocket 2同時也升級4個方向麥克風，具備立體聲錄製功能，加上聲場跟隨、音頻變焦、收音指向性切換及智能降風噪等創新功能，拍Vlog影音不需大型錄影設備就能達到更棒的效果。而為了滿足使用者多元化的拍攝場景需求，DJI Pocket 2更將底部升級為可拆式底殼，不需再使用外接配件轉接套，只需拆換底部即可轉接更多全新設計的模組化配件。