丼飯買1送1、甜品第2份半價！涓豆腐、大河屋連拓新店

豆府集團旗下的「涓豆腐」韓式料理，自10月22日正式進駐台中新光三越中港店，開設全台第21間門市。為慶祝新店開幕，推出有「甜品、飲料第2件5折」、「滿千送千」等慶祝優惠。另外米塔集團旗下的「大河屋」，則於10月21日首度插旗嘉義，開設遠百嘉義店，除了有嘉義限定料理，還有丼飯買1送1、滿500送500等優惠方案。

涓豆腐店內提供有韓式嫩豆腐煲、韓式炸雞、石鍋拌飯或者式海鮮煎餅等不同的韓式餐點，並提供多款韓式小菜吃到飽。此次為慶祝台中中港店開幕，10月22日至10月24日期間，用餐點購任一飲料或甜品，現場可享第2件5折的優惠。另外自10月25日至11月30日期間，消費滿1,000元，即贈送價值超過1,000元的料理兌換券，包含有海鮮辣炒年糕、韓式炸雞、韓式起司烘蛋捲等料理。

提供日式屋台料理的「大河屋」，此次於遠百嘉義開設嘉義首間門市。店內推出獨家限定的「麻辣燒烤雞腿丼」，以嘉義在地雞腿肉涮上花椒醬汁炙燒，並以花椒粉增添滋味。另外還有以挪威鯖魚為主角的「鹽烤鯖魚丼」可供選擇。