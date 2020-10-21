為搭配蛋糕而生的威士忌 格蘭傑A Tale of Cake問世

世界上有專門為了搭配蛋糕享用而誕生的威士忌嗎？有的，格蘭傑最新問世的無年份酒款A Tale of Cake，正是專門為了搭配蛋糕享用而誕生的威士忌，預定11月底正式在台灣上市。

這款威士忌的誕生緣由，也十分溫暖而甜蜜。因為格蘭傑首席調酒師比爾．梁思敦（Dr. Bill Lumsden）博士發現，自己人生中許多最快樂的回憶，都是來自於蛋糕——包括女兒為他慶生時所做的菠蘿翻轉蛋糕，還有他在奶奶的廚房裡烤蛋糕的記憶，都是人生中千金不換的美好時刻。

這美好的人生片段，也激發比爾．梁思敦博士將格蘭傑單一麥芽威士忌放在特級托考伊（Tokaji）甜點葡萄酒桶裡過桶的想法，創作出全新酒款格蘭傑A Tale of Cake。

格蘭傑A Tale of Cake洋溢熱帶水果、桃子、與芒果芳香，緊接著是烤麵包和一抹耐人尋味的礦物香氣，然後是格蘭傑經典的蜂蜜、香草、杏仁氣息，再加上一抹牛奶巧克力的香韻。

在口感方面，它豐潤又帶勁，帶出一連串爆發的香甜糖果味；在此同時，格蘭傑經典的淡淡酸橙和薄荷醇味則平衡了甜味，帶來均衡口感，搭配蛋糕享用是不可思議的美味。

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