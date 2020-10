為搭配蛋糕而生的威士忌 格蘭傑A Tale of Cake問世

世界上有專門為了搭配蛋糕享用而誕生的威士忌嗎?有的,格蘭傑最新問世的無年份酒款A Tale of Cake,正是專門為了搭配蛋糕享用而誕生的威士忌,預定11月底正式在台灣上市。

這款威士忌的誕生緣由,也十分溫暖而甜蜜。因為格蘭傑首席調酒師比爾.梁思敦(Dr. Bill Lumsden)博士發現,自己人生中許多最快樂的回憶,都是來自於蛋糕——包括女兒為他慶生時所做的菠蘿翻轉蛋糕,還有他在奶奶的廚房裡烤蛋糕的記憶,都是人生中千金不換的美好時刻。

這美好的人生片段,也激發比爾.梁思敦博士將格蘭傑單一麥芽威士忌放在特級托考伊(Tokaji)甜點葡萄酒桶裡過桶的想法,創作出全新酒款格蘭傑A Tale of Cake。

格蘭傑A Tale of Cake洋溢熱帶水果、桃子、與芒果芳香,緊接著是烤麵包和一抹耐人尋味的礦物香氣,然後是格蘭傑經典的蜂蜜、香草、杏仁氣息,再加上一抹牛奶巧克力的香韻。

在口感方面,它豐潤又帶勁,帶出一連串爆發的香甜糖果味;在此同時,格蘭傑經典的淡淡酸橙和薄荷醇味則平衡了甜味,帶來均衡口感,搭配蛋糕享用是不可思議的美味。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康