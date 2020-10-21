7-11擴大支付生態圈 用LINE Pay消費滿額限量回饋點數

今年受疫情影響，帶動低接觸電子支付趨勢，7-ELEVEN今年1~9月電子支付使用人次突破2.7億，較去年同期成長超過10%，交易總金額成長近20%，並首度推出3大支付工具立折活動提升消費體驗頻率與客單價，7-ELEVEN電子支付交易總金額近5成都源自3大支付工具。7-ELEVEN即日起新增聯邦銀行於LINE Pay、信用卡等支付工具使用，搭配到店結帳滿額加贈點、購物金活動，讓消費者買得更划算。

7-ELEVEN深耕icash2.0、OPEN錢包、icash Pay等3大支付工具，icash2.0發卡量突破1,200萬，OPEN錢包與icash Pay不重覆使用用戶數已突破300萬，等同在地每7人就有1人擁有。

OPEN錢包目前可於虛擬及實體多達13個通路使用，9月加入OPEN POINT App行動隨時取線上支付，帶動OPEN錢包交易金額成長1倍。即日起至12月31日使用OPEN錢包線上購買OPEN POINT App行動隨時取任一活動商品，不僅可綁定所有銀行信用卡支付，還有超過12家銀行推出獨家點數或現金回饋，單筆回饋率最高達12%。

此外，使用OPEN錢包到7-ELEVEN門市消費，可綁定信用卡即日起新增聯邦銀行，12月31日前使用OPEN錢包綁定聯邦賴點卡到7-ELEVEN消費，每筆消費贈2% LINE POINT點數、回饋無上限，登錄後單筆消費滿250元再享50元刷卡金，最高回饋率達22%。