時光的堆疊 節奏與音聲的歷史回眺

屏風表演班創辦人李國修曾有句座右銘：「一輩子做好一件事、都算功德圓滿」。鐘表、腕表的世界裡，有各種發明、技術、複雜功能，而帝舵（TUDOR）與積家（Jaeger-LeCoultre）近期發表一系列回顧，針對計時碼表與聲音鳴響，各展現超過積累五十年（以上）的深厚專業底蘊。

1970年推出、帝舵首款的Oysterdate腕表，奠定了品牌專業計時碼表的根基。當時使用了7734手上鍊機芯的表款，共有7031、7032與7033三種型號，表面次表面（sub-dial）更有形似「本壘板（homeplate）」的對比色塊，因而令愛好者津津樂道；隔年為「蒙地卡羅（Montecarlo）」的7100接力登場，234型Valjoux手上鍊機芯具有更進階的導柱輪與計時離合輪裝置，為計時表現更上層樓。

此後1976年的「大塊頭（Big Block）」9400系列與79100系列、以及1995年的「藍水晶（Sapphire）」接力登場，2010年「本壘板」以啟承計時腕錶（Heritage Chrono）的形式重新復歸，為帝舵計時碼表再掀高潮，型號則從1970的7033變身為當代2010的70330N、承先啟後。2017年BlackBay系列甚至搭配了具有矽游絲、瑞士天文台認證的自製機芯，並在當年拿下日內瓦鐘表大賞特定價位帶的最佳腕表。

而特別專注於聲音表現的積家，則同時在日常生活的「響鬧」與高階收藏的「三問報時」，持續耕耘，喊出Sound Maker的宣言。1833年、積家表廠前身的勒考特（LeCoultre）工坊創立，並在1880年創造出19/20 RMS 型三音錘三問報時機芯，可以第三枚音槌展現出音聲的別緻層次。此後品牌再於1895年發明專利的鳴響調節器、1910年的大複雜機芯融合三問報時、萬年曆、計時功能於獵表風格的懷表。