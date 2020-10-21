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時光的堆疊 節奏與音聲的歷史回眺

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
早早專精於聲音表現的積家，從大複雜懷表到實用取向的響鬧腕錶，是腕表音聲藝術的專家。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
早早專精於聲音表現的積家，從大複雜懷表到實用取向的響鬧腕錶，是腕表音聲藝術的專家。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。

屏風表演班創辦人李國修曾有句座右銘：「一輩子做好一件事、都算功德圓滿」。鐘表、腕表的世界裡，有各種發明、技術、複雜功能，而帝舵（TUDOR）與積家（Jaeger-LeCoultre）近期發表一系列回顧，針對計時碼表與聲音鳴響，各展現超過積累五十年（以上）的深厚專業底蘊。

1970年推出、帝舵首款的Oysterdate腕表，奠定了品牌專業計時碼表的根基。當時使用了7734手上鍊機芯的表款，共有7031、7032與7033三種型號，表面次表面（sub-dial）更有形似「本壘板（homeplate）」的對比色塊，因而令愛好者津津樂道；隔年為「蒙地卡羅（Montecarlo）」的7100接力登場，234型Valjoux手上鍊機芯具有更進階的導柱輪與計時離合輪裝置，為計時表現更上層樓。

此後1976年的「大塊頭（Big Block）」9400系列與79100系列、以及1995年的「藍水晶（Sapphire）」接力登場，2010年「本壘板」以啟承計時腕錶（Heritage Chrono）的形式重新復歸，為帝舵計時碼表再掀高潮，型號則從1970的7033變身為當代2010的70330N、承先啟後。2017年BlackBay系列甚至搭配了具有矽游絲、瑞士天文台認證的自製機芯，並在當年拿下日內瓦鐘表大賞特定價位帶的最佳腕表。

而特別專注於聲音表現的積家，則同時在日常生活的「響鬧」與高階收藏的「三問報時」，持續耕耘，喊出Sound Maker的宣言。1833年、積家表廠前身的勒考特（LeCoultre）工坊創立，並在1880年創造出19/20 RMS 型三音錘三問報時機芯，可以第三枚音槌展現出音聲的別緻層次。此後品牌再於1895年發明專利的鳴響調節器、1910年的大複雜機芯融合三問報時、萬年曆、計時功能於獵表風格的懷表。

但積家並未只專注於服務高階複雜功能藏家，從1950年首款具有489型機芯的Memovox響鬧腕表問世，具鬧鈴功能的響鬧表，可在生活中提醒晨喚、特定事件的提醒，甚至進一步具備結合專業潛水性能，提醒潛水者返回水面的安全時間。1968、1970推出的Polaris極地響鬧腕表、Speedbeat響鬧腕表則提升了潛水功能、使用高振頻機芯，更有1994問世的Master Réveil腕表成為首款接受「1,000小時測試」的鳴響腕表，

被稱為「大塊頭（Big Block）」的Prince Oysterdate系列9430計時碼表，是帝舵首次使用自動上鍊機芯的計時碼表，有其時代、設計魅力。圖 / TUDOR提供。
被稱為「大塊頭（Big Block）」的Prince Oysterdate系列9430計時碼表，是帝舵首次使用自動上鍊機芯的計時碼表，有其時代、設計魅力。圖 / TUDOR提供。
2017年問世的Black Bay計時碼表，使用新一代具備導柱輪結構與矽游絲的自製機芯，展現帝舵在計時碼表最新的技術力。圖 / TUDOR提供。
2017年問世的Black Bay計時碼表，使用新一代具備導柱輪結構與矽游絲的自製機芯，展現帝舵在計時碼表最新的技術力。圖 / TUDOR提供。
具備響鬧功能的Memovos Polaris腕表，同時也是專業的潛水腕表。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
具備響鬧功能的Memovos Polaris腕表，同時也是專業的潛水腕表。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
1970問世的Oysterdate腕表，又以次表面的「本壘板（homeplate）」設計最為藏家津津樂道，並在2010年以Vintage之名復歸。圖 / TUDOR提供。
1970問世的Oysterdate腕表，又以次表面的「本壘板（homeplate）」設計最為藏家津津樂道，並在2010年以Vintage之名復歸。圖 / TUDOR提供。

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