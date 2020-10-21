耕耘本土市場！TISSOT搭周年慶順風車 祭優惠邀消費者嚐千元下午茶

受到新冠肺炎影響，國境封閉，少了觀光客後的鐘表品牌，都把目光放在經營本土市場，各自推出多元方案來吸客。其中，天梭表（TISSOT）就在北、中、南分別搭配百貨公司的周年慶活動，祭出不同購表優惠，甚至邀請消費者品嚐貴婦等級下午茶。

隨著新款計時碼表Seastar 1000、Heritage 1973的上市，天梭表也搭上全台百貨公司的周年慶活動，推出不同優惠。像是10月24日限定在台中新光三越百貨的品牌專櫃，憑著過去的任何一款天梭表的保卡，就能免費預約簡易拋光乙次，當天購買手表還會加贈人氣咖啡店的下午茶兩人份。而在桃園的遠東百貨，品牌也加入了從10月22日至11月10日的消費滿5,000送500活動，天梭表還加碼舉辦10月24、25日VIP腕表清潔茶會，提供金馬獎指定氣泡水和精緻茶點可享用。

只要在天梭表的台北101店中購表滿萬元，就有機會再把價值24,100元的自動上鍊潛水表帶回家。圖／TISSOT提供

另外，即日起至10月25日止，只要高雄巨蛋天梭表專櫃購買任一自動上鍊腕表，即可享有免費刻字服務，到11月10日前，全館有滿千送百的優惠活動，天梭表將額外加碼精美滿額贈。而台北的消費者也不用失望，自即日起至11月1日止，只要在品牌的台北101店中購表，就能獲得限量的精品巧克力餐廳下午茶券兩張，同時只要在天梭表的專櫃內購物滿萬元以上，就有機會把今年最新款、價值24,100元的自動上鍊潛水表帶回家。

天梭表Heritage 1973計時碼表，不鏽鋼表殼搭載A05自動計時機芯，約68,500元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載石英計時機芯，約17,600元。圖／TISSOT提供