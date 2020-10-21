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隨經濟帶動即時＋科技保養！NU SKIN鎂光組還原新生肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NU SKIN推出ageLOC brighter鎂光組。圖／NU SKIN提供
NU SKIN推出ageLOC brighter鎂光組。圖／NU SKIN提供

聽過隨經濟（Ubiquinomics）嗎？意指因應智慧裝置、網路等發達，隨時隨地都可能發生的消費行為，更強調即時性，而這股隨時隨地風潮也吹進保養品界，越來越多品牌重視「科技保養」，並結合即時性的保養，除了追求成分上的科技萃取外，透過儀器也能提升保養品的未來性。

NU SKIN也推出行動美容保養的ageLOC brighter鎂光組，內含ageLOC brighter鎂光精華、鎂光機，每次使用前，可將3滴精華擠在鎂光機上，再塗抹到臉上，只要2分鐘，將臉部分成上額、中頰、下顎，以由內至外、由下而上方式進行按摩，鎂光機可以幫助鎂光精華，達到更好的保養效果。

ageLOC brighter鎂光精華，含有NU SKIN旗下最新「可控環境農業（CEA）」技術生產的海百合萃取成分，可確保成分來源安全與純淨，更能維持環境永續發展，另添加維生素C、維生素B3、玻尿酸、西瓜果萃取、蘋果萃取、卵磷脂、木蜜醇等，讓肌膚調節膚色不均，展現出亮白感。鎂光機則僅有70克，一手即能掌握。

NU SKIN推出ageLOC brighter鎂光組／9,310元。圖／NU SKIN提供
NU SKIN推出ageLOC brighter鎂光組／9,310元。圖／NU SKIN提供
ageLOC brighter鎂光組使用方法。圖／NU SKIN提供
ageLOC brighter鎂光組使用方法。圖／NU SKIN提供
NU SKIN推出ageLOC brighter鎂光組／9,310元。圖／NU SKIN提供
NU SKIN推出ageLOC brighter鎂光組／9,310元。圖／NU SKIN提供

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