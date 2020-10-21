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遠百周年慶桃園、嘉義、高雄上場 滿千甜點享加購價

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠百嘉義周年慶首四日，持HAPPY GO卡與單筆滿1,000元發票，享甜點加購價。圖／遠百提供
遠百嘉義周年慶首四日，持HAPPY GO卡與單筆滿1,000元發票，享甜點加購價。圖／遠百提供

後疫情時代首場周年慶大戰全台百貨輪翻上陣，遠東百貨10月22日起由遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百接棒。遠百周年慶享化妝品、內睡衣單筆2,000元送200元，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，大家電單筆滿10,000元送1,000元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷9大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10,000元送500元十足抵用券，13大銀行全館單筆分期刷6,000元送250元。

遠百桃園搶攻桃園人的美食地圖，周年慶首四日前往「大河屋」日式燒肉推出無敵海鮮盛合丼送鹽蔥雞腿丼一份(午、晚餐各限量50份)。以雲南貴州米粉起家的「鑫花溪」，首二日推出店內用餐指定商品買一送一，10月24日至10月25日四人同行一人免費送最高價餐點。人氣手作「平崎吐司」也來到遠百桃園快閃，周慶首日起至11月1日於1樓大門口販售，每日限量100條。

此外，遠百桃園2樓、4樓女裝樓層完成大幅改裝，調整比例達4成原有品牌以ˇ全新面貌見客，另引進設計師女裝溫慶珠、葉珈伶、CRY、POUDOUDOU等服飾新櫃，想買蘋果iPhone 12新機，推出滿10,000元送500元，趁周年慶期間入手最划算。

不出門也可買到周年慶優惠，遠百桃園透過臉書直播，可同步在線上收看周年慶魅力商品，透過線上購物滿5,000元現折500下單，免出門就可以買到超優惠組合。周年慶如何聰明購物？下載App可直接兌換抵用券省去排隊時間，還能透過App將HAPPY GO點數兌換紅利券，讓購物更輕鬆有效率。

遠百嘉義周年慶首四日推出獨家甜點加購價，持HAPPY GO卡與全館單筆滿1,000元發票，至B1異國美食館，10月22日、10月23日享台中知名時境檸檬塔9入加購價249元，10月24日、10月25日阿默荷蘭貴族手工蛋糕加購價199元帶回家，每日限量100份。

高雄大遠百周年慶除了化妝品、內睡衣及數位3C外，全館購物刷指定銀行信用卡分期滿額再加送十足券，同時，即日起至11月25日，HAPPY GO卡友全館單筆消費滿2,000元還可抽頂級飯店住宿券。

高雄大遠百10月23日限定，雅詩蘭黛水潤透光必敗發燒組價值6,408元，優惠價3,850元，限量20組。圖／遠百提供
高雄大遠百10月23日限定，雅詩蘭黛水潤透光必敗發燒組價值6,408元，優惠價3,850元，限量20組。圖／遠百提供
遠百嘉義周年慶首四日，后皇后肌密限定禮盒(台灣限定)價值13,180元，優惠價5,980元，加贈秘帖循環精華隨身瓶15ml(限量30組)。圖／遠百提供
遠百嘉義周年慶首四日，后皇后肌密限定禮盒(台灣限定)價值13,180元，優惠價5,980元，加贈秘帖循環精華隨身瓶15ml(限量30組)。圖／遠百提供
高雄大遠百飛利浦ADELE SENSE IQ頂級智能溫控輕量護髮吹風機，原價6,500元，優惠價4,999元。圖／遠百提供
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周年慶 嘉義

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