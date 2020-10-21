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炎亞綸、林宥嘉 不尬音樂尬珍珠
擁有溫潤光澤的珍珠，向來被視為女性化珠寶的代表，不過時至今日，男星的穿搭演繹更豐富的面貌，也是創造視覺焦點與話題的絕佳首選。向來是時尚指標的男星炎亞綸，日前在加盟索尼音樂記者會上，混搭日本設計師川久保玲與MIKIMOTO的聯名珍珠項鍊，呈現華麗又氣質高雅的美男氣息。而向來較少配戴珠寶的林宥嘉，在時裝周的活動上，也配戴了TASAKI多層次的珍珠長項鍊，展現有別以往的時尚感。
炎亞綸配戴的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，是日本鬼才設計師川久保玲首度跨界嘗試與珠寶品牌聯名的作品，大膽結合經典的珍珠串鍊和金屬鍊結的中性元素，推出以來叫好又叫座，台灣也在10月起開放於台北101的MIKIMOTO旗艦店預訂。炎亞綸以不過度搶眼卻又有視覺效果的的白色珍珠，配襯紅色高領、印花襯衫、和年輕活潑感的短褲西裝，最後在手指上以珍珠戒指畫龍點睛，成功營造出年輕的華麗感。
在穿搭上向來較少配搭到珠寶的林宥嘉，此次出席時裝週活動，身穿一席黑色大衣搭配黑色毛帽，凸顯出金色的高跟鞋，而在大衣胸口露出來的多層珍珠項鍊，則為整體造型增添了優雅與貴氣。
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