RAW挑戰全新烹調組合 獻上秋季「漢方」新菜單

法式料理的精妙技法跟全然東方的「漢方」食材，會撞擊出什麼樣的火花？答案就在國內知名米其林二星餐廳RAW今年秋季的「漢方」新菜單裡。

RAW主廚江振誠指出：「RAW 所謂的『漢方』並不是中藥入菜！而是用法式料理的角度，來看東方的食材組合，這是西方料理從來沒有過的邏輯。」他進一步說明：「除了在地食材和傳統小吃，我們開始進入新的階段——傳承華人獨特的文化，而『漢方』的味道組合正是我們獨有的飲食智慧。」

RAW於6年前在台灣餐飲界開啟「台灣味旋風」；6年之後，RAW對於「台灣味」的思考，又有了不同層次解讀，更加延伸到料理文化傳承的深度層面。因此今年秋天RAW團隊深入探究了「漢方」，用從來沒有過的烹調組合，來展現不同的創意思維角度。

RAW透過「漢方」加入不同時令節氣的養生料理方式，以回應古早時期就有為了度過嚴寒，而選在秋季為身體打好根基的傳統。除了一系列的「秋補」菜色外，也首開先例在菜色中加入每日秘制燉湯的「Soup Pairing」（佐餐湯），在食材間的奇妙搭配下，突破大家對於「漢方」的刻板印象。

RAW本季最值得關注的夢幻食材，包括藥燉野生黑鮑，一夜干竹莢魚、松茸吐司、鴨肝麵茶、黃鰭鮪肋、野生石蟳…等，江振誠用一貫細膩的料理手法，結合補氣潤肺、明目和健腦益腎等「漢方」靈感，打造出一套純正的「à la Française」（法式風格）。

「漢方」套餐的第一道菜是「秋竹莢／麻糬茄／芥菜花」，江振誠想讓大家在天氣不穩的秋季「解秋燥」，使用秋季最肥美的竹莢魚，搭配能清熱活血的茄子，能提神醒腦的芥菜花，互相搭配製作成口感豐富的小塔。

「黃鰭鮪肋／八寶粥／明太子」則是套餐中「驚喜中的驚喜」！眼前外觀酷似肋排的食材，竟是完整的「黃鰭鮪肋」，細膩的刀工幾可亂真，再以正統肋排的製作方式和直火碳烤，締造出最令人著迷的煙燻碳烤香氣。我們熟悉的八寶粥，則以risotto （義式燉飯）的方式呈現，而傳統的「八寶」更是富含膳食纖維，也有助眠的功效。

在RAW，「食材零浪費」已經不再是目標，因為早已成為主廚們發想菜色的習慣。「木瓜凝／桂花蜜／柑橘精」使用天然的抗氧化水果——木瓜，連同籽的部分一起使用，讓這道菜多一層類似山椒葉的氣息，搭配香氣滿溢並有美白功效的桂花製成凝凍。

舊時在秋冬季節的北方梨子小販，因嚴寒而反覆結凍解凍變成了黑色的「凍梨」，產生看似凍豆腐但如冰沙般的口感，給了江振誠「香檳燉梨」的想法。而秋風較少水氣，中醫理論透過「潤肺滋陰」可改善皮膚乾燥，因此加入了川貝、桃膠，成為「凍梨／川貝／桃膠」。為大家止咳潤肺和養顏美容的同時，製造出有趣的「Gummy Bear」（小熊軟糖）口感。