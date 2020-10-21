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挺同志遊行！Pinkoi集結在地文創品牌打造「彩虹行動市集」
2020台灣同志遊行邁入第18年，Pinkoi今年再次領軍19個彩虹友善在地文創品牌一同參與同志遊行，精心規劃「Pinkoi彩虹行動市集」與「線上彩虹行動」共同響應，透過美好設計支持LGBTQ+族群。
Pinkoi今年以「包容」與「多元」為出發，用獨特形狀結合繽紛色彩，象徵著每個人都有不同樣貌，擁抱自由，也擁抱各種可能。10月31日台灣同志遊行當天，Pinkoi集結於現場打造「Pinkoi彩虹行動市集」，並獨家推出只送不賣的市集限定多款禮物，只要在現場出示Pinkoi App會員即可兌換，不僅有可以為造型加分的彩虹貼紙、彩虹紋身貼紙，更精心製作「Pinkoi彩虹行動口罩收納夾」，讓愛融入日常。
此外，Pinoki將於10月29日至11月2日推出「線上彩虹行動」和「平權響應專區」，購買精選設計品牌商品消費金額滿699元即可享免運費優惠，除了有多款彩虹設計商品之外，更邀請品牌在商品照上增加「男男」、「女女」合照，呼應無需分性別、用好設計打造自己喜愛的各種面貌。
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