挺同志遊行！Pinkoi集結在地文創品牌打造「彩虹行動市集」

2020台灣同志遊行邁入第18年，Pinkoi今年再次領軍19個彩虹友善在地文創品牌一同參與同志遊行，精心規劃「Pinkoi彩虹行動市集」與「線上彩虹行動」共同響應，透過美好設計支持LGBTQ+族群。

Pinkoi今年以「包容」與「多元」為出發，用獨特形狀結合繽紛色彩，象徵著每個人都有不同樣貌，擁抱自由，也擁抱各種可能。10月31日台灣同志遊行當天，Pinkoi集結於現場打造「Pinkoi彩虹行動市集」，並獨家推出只送不賣的市集限定多款禮物，只要在現場出示Pinkoi App會員即可兌換，不僅有可以為造型加分的彩虹貼紙、彩虹紋身貼紙，更精心製作「Pinkoi彩虹行動口罩收納夾」，讓愛融入日常。