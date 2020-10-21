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微風信義三店周年慶10月22日接棒 有「這張卡」回饋加倍送

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
微風信義、松高、南山周年慶10月22日起至11月15日展開。圖／微風提供
微風信義、松高、南山周年慶10月22日起至11月15日展開。圖／微風提供

隨著疫情下的出入境管制，境外消費集中國內，當中爆發的買氣以國際精品為首，精品買氣狂飆，成為解封後大力助陣百貨業績由負轉正的關鍵。微風指出，因精品業種大幅成長，9月微風廣場精品、珠寶表現亮眼，年成長約8到12%，高價珠寶、腕表更爆出數十張千萬大單。微風廣場與南京店周年慶業績呈現兩位數成長，預期10月22日起展開周年慶的信義區微風三家店預估也會延續兩位數的成長力。

●南山廣場卡首四日回饋加倍

微風信義區三店信義、松高、南山周年慶10月22日起至11月15日展開，11月8日前，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元；國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）單筆消費滿3,000送300元。周年慶首日，微風信義、松高前100名入館者，還可獲得限量開店福袋。

微風南山高級珠寶、腕表消費滿3萬元送1,500元；國際精品滿1萬元送1,000元；3C滿1萬元送500元；流行名品滿5,000元送500元；香氛保養、atré（不含餐飲）滿3,000元送300元。使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡於限定加碼日刷達回饋門檻，再加贈100元抵用券。此外，微風南山店祭出持臺北南山廣場卡首四日再加碼，針對高級珠寶、腕表、國際精品、3C、流行名品、香氛保養原有回饋外再加乘，換句話說，像是國際精品滿1萬元就送2千元，等於倍數回饋。微風南山周慶首日前200名入館者可獲得App會員禮中衛限量迷彩口罩。

微風女郎（左起）郭源元、宋蘋恩、佟凱玲以FENDI、Tiffany & Co.搭配，詮釋微風信義區三店周年慶。圖／微風提供
微風女郎（左起）郭源元、宋蘋恩、佟凱玲以FENDI、Tiffany & Co.搭配，詮釋微風信義區三店周年慶。圖／微風提供

●Breeze Super南山旗艦店壽司、干貝買一送一

Breeze Super南山旗艦店則端出全面9折與買一送一優惠，午餐時段人氣壽司買一送一，北海道生食干貝買一送一，頂級食材北海道帝王蟹原價12,000元，周年慶8千元有找，等於打了66折。波士頓龍蝦、和牛享7折價，和牛豪華組周年慶價4,500元有找。

此外，周年慶前也引進不少話題新櫃進駐，微風南山B1有策略長廖曉喬打造規劃的精品童裝樓層Petit Luxe，集結Fendi、Chloé、Dolce & Gabbana、Stella McCartney、Moschino、Steiff六大精品童裝獨立店，並同步打造babyMADISON Cafe，近300坪空間提供34家精品童裝品牌與親子休憩空間。

微風松高則引進英倫專業沙龍學院STARBRANDS全台首店進駐，提供30分鐘快速造型服務；運動潮流部分有JORDNA與GORE-TEX合作推出新款男裝外套。微風信義今年則主打各式時尚中小型包款。

Breeze Super日本北海道活帝王蟹原價12,000元，特價7,980元。圖／微風提供
Breeze Super日本北海道活帝王蟹原價12,000元，特價7,980元。圖／微風提供
微風松高fantasy小羊皮率性風外套，13,800元。圖／微風提供
微風松高fantasy小羊皮率性風外套，13,800元。圖／微風提供
微風南山Christian Louboutin Loubishark多彩混合材質簍空運動鞋，34,900元。圖／微風提供
微風南山Christian Louboutin Loubishark多彩混合材質簍空運動鞋，34,900元。圖／微風提供
Breeze Super日本A5和牛豪華組原價6,300元，特價4,410元。圖／微風提供
Breeze Super日本A5和牛豪華組原價6,300元，特價4,410元。圖／微風提供
微風信義PENHALIGON’S Brilliantly British淡香精100ml，6,700元。圖／微風提供
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微風南山 周年慶 珠寶

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