10月22日當天限定！博客來「MUJI無印良品館」不限金額結帳再81折

慶祝MUJI無印良品來台16周年，博客來將於10月22日推出單日限定「MUJI無印良品館」不限金額結帳再81折，加碼消費滿3,000元送300元單品折價券、送完為止。除了搶先開賣的秋冬服飾新品之外，還有家居織品、人氣生活雜貨、香氛、暢銷美妝保養、文具用品等超過上萬件商品一應俱全，同享MUJI passport里程累積。博客來表示，本次活動將是最後一次舉辦「MUJI無印良品館」單日不限金額結帳81折優惠。

10月22日博客來「MUJI無印良品館」還祭出各種品類限定優惠，包括輕量澳洲羽絨外套9折、男女保暖內衣2件599元、撥水加工休閒帆布鞋699元、寢織成套9折、指定噴霧器精油組95折、檔案盒3件9折、指定肌膚保養滿888元享95折、指定家居收納滿5000元抵500元，結帳可再享81折優惠，下單即可用99元加購尼龍網眼小物袋。

趁著博客來「MUJI無印良品館」不限金額結帳再81折優惠，入手高單價商品正是時候，像是空氣清淨機原價13,900元、10月22日當日優惠價10,900元，結帳再打81折後只要8,829元，等同現省5,071元；蟬聯年度暢銷商品的懶骨頭沙發本體＋指定椅套合購優惠價4,800元，結帳再打81折後只要3,888元；還有低噪音大風量空氣循環扇、國旅必備輕巧好推又耐用的四輪硬殼止滑拉桿行李箱等。

隨著最近天氣轉涼，今年活動強勢推出秋冬新品搶先上市，有不易刺癢羊毛、日式棉襖外套、氂牛毛混羊毛等，適合單穿也能當成薄外套的法蘭絨衫商品更推出2件9折。另外也有不少消費者在活動當日瞄準好用民生消費品進行補貨囤貨，像是年銷百萬片的原色化妝棉、回購率最高的敏感肌化妝水、乳液肌膚保養系列等。