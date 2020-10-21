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「酒界Uber Eats」誕生 gogobar酒快送即日上線

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
後疫情時代，讓消費者在家飲酒的需求大增。記者／吳致碩攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
後疫情時代，讓消費者在家飲酒的需求大增。記者／吳致碩攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情時代下，消費者在家飲酒的需求大增，所謂「酒界Uber Eats」的新服務也應運而生。「gogobar酒快送」搶先於雙北展開服務，主打「最快媒合、最速送達、酒款選擇超多」，讓消費者快速尋找鄰近酒專、一指下單配送，用App就能在家開懷暢飲。

目前台灣法規尚未開放網路購酒，主因就是要避免未成年飲酒問題；為確保平台符合法規，「gogobar酒快送」執行長吳志彥與技術長李紹傑，經過多次討論，終於催生出理想方案。

「gogobar酒快送」在酒單媒合完成後，會由酒專店家人員將酒款親自帶到指定地點，確認購買者為成年身份後，才會進行交易。若發現購買者身份不符法規，則會將購買者列入系統拒絕往來名單中，務求以最嚴謹的態度，來看待未成年禁止飲酒的規範。

蘋果用戶即日起可至App Store下載：https://reurl.cc/Y6Y8jX，網頁版本也將隨即上線。在慶祝上線期間，折扣碼輸入「gogo39」，可立刻享有39元折扣。

此外，台灣飲酒文化盛行，不少人都藉著下班小酌來放鬆各種生活壓力，「gogobar酒快送」鼓勵在家叫酒、在家飲酒，避免酒後駕車就能減少因為喝酒而發生的憾事。消費者於10月26日以前，只要使用「gogobar酒快送」App媒合叫酒並達指定消費門檻，即可獲得「台灣代駕優惠券」，鼓勵飲酒後多多利用代駕服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「gogobar酒快送」與台灣代駕聯手合作降低酒駕。圖／gogobar酒快送提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「gogobar酒快送」與台灣代駕聯手合作降低酒駕。圖／gogobar酒快送提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「gogobar酒快送」執行長吳志彥，技術長李紹傑（右）。圖／gogobar酒快送提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「gogobar酒快送」執行長吳志彥，技術長李紹傑（右）。圖／gogobar酒快送提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
配送時，會確認購買者的年齡身份。圖／gogobar酒快送提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
配送時，會確認購買者的年齡身份。圖／gogobar酒快送提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

未成年 疫情

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